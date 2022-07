Ihr Name ist "Hallelujah": Die dreieinhalbbeinige Kuh Haribo ist wieder Mama geworden

So lang­sam wird's schwie­rig mit der Na­mens­wahl. Mi­cha­el Prok­schi macht es sich aber auch nicht ein­fach. Ein Na­me mit dem An­fangs­buch­sta­ben H muss es sein, zu­dem »et­was Kirch­li­ches«, wie der Kirch­zel­ler Pfar­rer sagt. Ho­si­an­na steht im Raum, aber so ganz über­zeugt scheint er nicht. Und so bleibt das knapp vier Wo­chen al­te Kalb vo­r­erst oh­ne Na­men.