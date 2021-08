Ideen für den öffentlichen Raum in Amorbach

Stadtbodenkonzept soll Hilfestellung bei Gestaltung einer attraktiven Kernstadt geben

Amorbach 01.08.2021

Holpriges Pflaster mit vielen Lücken, unebene Flächen und parkende Autos: Der Amorbacher Schlossplatz dürfte auf der Prioritätenliste des Stadtbodenkonzepts weit vorne landen.

Sylvia Haines (Büro Haines-Leger) legte dem Stadtrat am Donnerstagabend bei seiner Sitzung im Lehrsaal des Feuerwehrgerätehauses einen Zwischenbericht vor. Er basiert auf einer umfassenden Aufnahme der Amorbacher Kernstadt und den Ergebnissen einer Stadtbesichtigungstour mit Stadtrat und Fachleuten. Die Eindrücke dienen als Grundlage für einen im Herbst geplanten Workshop.

Besprechen und priorisieren

Dabei sollen die Stadträte mit Vertretern des Büros die Ergebnisse intensiv diskutieren mit der Zielstellung, die vom Büro vorgestellten Ideen zu besprechen und zu priorisieren. Später sollen auch die Bürger beteiligt werden, denn laut Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) »ist das schließlich ihre Stadt.«Auf den Stadtrat kommt in nächster Zeit eine Mammutaufgabe zu: Zum einen muss er lange Listen von Vorschlägen des Büros abarbeiten, zum anderen muss er Schwerpunkte setzen und zu guter Letzt muss alles auch finanziert werden. »Solche Pläne wecken in der Bürgerschaft auch Begehrlichkeiten«, dämpfte der Bürgermeister allzu hohe Erwartungen mit Blick auf die immer noch angespannte finanzielle Lage der Stadt.

Sylvia Haines zeigte schon einmal, was man in der Stadt alles tun könnte - entscheiden muss das am Ende aber der Stadtrat. Sie führte das Gremium durch die vielen Gassen und Straßen der Kernstadt und zeigte mit Bildern, wie viele Straßenbeläge vorhanden sind: Beton, Naturstein und Asphalt in zahlreichen Kombinationen - in jeder Straße in unterschiedlicher Ausprägung. Eine weitere Frage lautet: Wie kann man Barrierefreiheit herstellen?

Aspekte beachten

Doch nicht nur der Bodenbelag sei wichtig, erklärte die Architektin und Stadtplanerin, auch der Möblierung komme Bedeutung zu. Welche Bänke verwendet man, welche Fahrradständer, welche Beleuchtungsm-asten? All diese Aspekte gelte es zu beachten.Aufgrund der historischen Bedeutung der Amorbacher Altstadt mit prägnanten Bauten sei ein sensibles Vorgehen nötig, erklärte Haines und legte eine Liste aller Straßen und Gassen vor mit ihrer Einschätzung, wie dringend eine Sanierung sei.

Dabei kristallisierten sich mehrere Straßen heraus wie etwa der Bädersweg, die Debonstraße am Konvent, die kalte Gasse und vor allem der Schlossplatz. Für dieses Aushängeschild der Stadt legte Haines zwei Varianten vor, die den Platz einen attraktiven Aufenthaltscharakter verleihen könnten - verbunden mit hohem Aufwand.

So müsste der Bodenbelag komplett ausgetauscht werden, denn viele Schlaglöcher machen vor allem älteren Menschen mit Rollatoren die Begehung schwer. Haines könnte sich etwa vorstellen, den Zaun zum Seegarten zu entfernen, Aufenthaltsstufen zum Garten hin anzulegen und einen barrierefreien Zugang zum Seegarten zu schaffen. All dies ist allerdings Zukunftsmusik, denn bei den Planungen spielen neben Stadtrat und Bürgerschaft auch Eigentümer wie das Fürstenhaus eine entscheidende Rolle.

Ideen gibt es also genug - nun muss der Stadtrat in einem internen Workshop über das Konzept diskutieren und die Vorgehensweise festlegen. Egal, welche Prioritäten man setzt, eines ist klar: Die Stadt braucht einen langen Atem und muss dabei eher in Jahrzehnten statt Jahren denken.

Stadtrat Clemens Baier (CSU) sah es realistisch: »Vielleicht sollten wir angesichts des Investitionsstaus erst den Blick auf kleine Projekte wie Bänke und Fahrradständer richten.« Für Bernd Schötterl (Freie Wähler) ist es wichtig, vor den Planungen erst einmal festzulegen, welche Nutzungen - Fußgänger, Autoverkehr, Parken - künftig erwünscht sind.

Winfried Zang

Rat in Kürze Amorbach. Diese weiteren Punkte hat der Amorbacher Stadtrat am Donnerstag behandelt. Jahresrechnung: Laut Bürgermeister schließt die Jahresrechnung 2020 in den bereinigten Solleinnahmen und -ausgaben des Verwaltungshaushaltes mit 10 720 508 Euro und im Vermögenshaushalt mit 8 567 951 Euro ab. Die im Haushalt vorgesehene Kreditaufnahme von 1 557 640 Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Der eigentliche Fehlbetrag des Jahres von 585 442 Euro wurde durch den Sollüberschuss der vergangenen Jahre abgedeckt. Die Unterlagen gehen nun dem Rechnungsprüfungsausschuss für die örtliche Rechnungsprüfung zu. »Im Bruch«: Nach der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes »Im Bruch« mit 17. Änderung des Amorbacher Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren sind in der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger laut Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) weitere Anregungen und Hinweise eingegangen. Architekt Bernd Eilbacher stellte die Hinweise vor, die vom Stadtrat behandelt und beschlossen wurden. Dabei ging es etwa um die Einfriedung des Geländes, das Anpflanzen von Bäumen zum Sichtschutz Richtung Seegarten, die Verwendung regionalen Saatgutes bei der Ansaat einer Wiesenfläche und die Reduzierung der Höhe der überdachten Stellplätze von 3,95 auf 3,30 Meter. Die Pläne werden nun nochmals verkürzt öffentlich ausgelegt. Vom 25. August bis 8. September können weitere Stellungnahmen ausschließlich zu den zuletzt vorgebrachten Hinweisen abgegeben werden. Keine Befreiung: Einstimmig schloss sich der Stadtrat der Empfehlung der Verwaltung an, den Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans »Sondergebiet Wochenendhausgebiet Amorhof« für ein privates Bauvorhaben abzulehnen. Dieses würde die zulässige Fläche um rund 1,50 Meter überschreiten. Da es laut Verwaltung im Wochenendgebiet immer wieder zu Überschreitungen und illegalen Bauvorhaben kommt, sollte es im Zuge der Gleichberechtigung grundsätzlich keine Befreiungen mehr geben. Der Stadtrat will mit seiner jetzigen Entscheidung einen Präzedenzfall verhindern, der einen Dominoeffekt auslösen könnte. Jeder einzelne Sachverhalt im Bereich des Wochenendhausgebiets sollte nach Meinung der Verwaltung in Zusammenhang mit der vorhandenen Bebauung, der Verhältnismäßigkeit sowie den nachbarschaftlichen Interessen geprüft werden. wiz

Haushalt Amorbach ist "angespannt" Amorbach. In der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag sprach Bürgermeister Peter Schmitt von »keinerlei Beanstandungen« bei der aufsichtlichen Prüfung des Haushalts 2021. Laut staatlicher Rechnungsprüfungsstelle würde die Verschuldung pro Einwohner zum Jahresende bei rund 551 Euro liegen - also knapp unter dem Landesdurchschnitt von 566 Euro. Allerdings werde sich die Schuldenlast pro Einwohner im Finanzplanungszeitraum auf rund 1190 Euro erhöhen - ohne anteilige Schulden etwa aus Schulverbänden und dem Kommunalunternehmen.Nicht dauerhaft gesichertDas Landratsamt habe die wirtschaftliche Lage als »sehr angespannt« bezeichnet, so Schmitt, der von »erheblichen haushaltsrechtlichen Bedenken in Hinblick auf den Finanzplanungszeitraum« berichtete. So reiche laut Behörde die Zuführung zum Vermögenshaushalt planmäßig nicht aus, um die ordentliche Tilgung zu finanzieren. Daher bleibe es fraglich, ob die geplanten Kredite in den folgenden Planjahren genehmigt werden könnten, da die Finanzierung des Schuldendienstes nicht dauerhaft gesichert sei. Wichtig wäre nach Ansicht der Aufsichtsbehörde, die Investitionen auf notwendige Pflichtaufgaben zu beschränken. »Wir machen seit zehn Jahren nichts anderes, als uns auf die Pflichtaufgaben zu beschränken«, kommentierte Bürgermeister Peter Schmitt (CSU) die Mitteilung aus dem Landratsamt. Wenn die Stadt freiwillige Leistungen gehabt habe, dann nur mit Refinanzierung durch Dritte, argumentierte Schmitt und meinte, er hätte sich für den schweren und harten Weg zur Haushaltskonsolidierung »ein bisschen Anerkennung gewünscht.« wiz