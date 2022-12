Die ICO-Sü­der­wei­te­rung in Er­len­bach ist weit und breit das größ­te Vor­ha­ben, neue In­du­s­tri­en an­zu­sie­deln. Der Stadt­rat Er­len­bach will's mög­lich ma­chen. Da­mit ge­hen vie­le Ver­hei­ßun­gen und et­li­che Kri­tik­punk­te ein­her. Bei der De­bat­te am Don­ners­tag lie­fen die Rä­te zur Hoch­form auf. Doch an den Aus­sa­gen die­ser Sit­zung wer­den sie sich nun mes­sen las­sen müs­sen. Die St­reit­punk­te im Über­blick.