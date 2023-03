Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

ICO-Süderweiterung: Erlenbacher Rathauschef für neues Konzept

Bürgermeister Berninger spricht über mögliche Aufhebung von Ratsbeschlüssen

Erlenbach a.Main 12.03.2023 - 16:45 Uhr 3 Min.

Aussicht von den Türmen des Industrie Centers Obernburg. Hinter den Fabrikgebäuden ist das Gelände der Süderweiterung zu sehen. Aktuell wird stark darüber diskutiert, ob sie in der ursprünglich geplanten Form kommt. Archivfoto: Julie Hofmann

Der Rathauschef kann sich nun vorstellen, dass der Rat ein neues Konzept, das gemeinsam mit Vertretern der ICO-Betreiberfirma Mainsite und Naturschützern ausgearbeitet wurde, beschließt. Dieses Konzept könnte dann in einer Bürgerversammlung im April vorgestellt und diskutiert werden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Stadt Erlenbach am Freitagabend verschickte (siehe auch Hintergrund).

Im Pressetext der Stadt Erlenbach wird unter dem Titel »Keine überraschende Wende, sondern besonnene Vorarbeit« geschildert, wie es zu der aktuellen Position des Bürgermeisters kam.

Bereits Anfang März habe Bürgermeister Berninger die Mainsite sowie die BI zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen, das dann am Freitag, 3. März, stattgefunden habe. Als Vertreter der BI seien Maren Stegmann in Begleitung von Ludwig Stegmann und Steffen Scharrer vom Bund Naturschutz der Einladung gefolgt. In einer »vertrauensvollen Atmosphäre« seien gegenseitige Erwartungen ausgetauscht worden. Insbesondere habe man über Fragen des Naturschutzes und der Verkehrserschließung gesprochen.

BI entgegenkommen

Die Vertreter der Mainsite seien bereit gewesen, den im Dezember vom Stadtrat beschlossenen Umfang des Planungsgeländes zu verkleinern, und so der BI entgegenzukommen. Im Bereich des Naturschutzes habe Scharrer eigene Vorschläge vorgelegt, die grundsätzlich auf positive Zustimmung des Standortbetreibers getroffen seien. Bürgermeister Berninger habe schließlich einen Kompromissvorschlag zum Planungsumgriff gemacht. Dieser würde die komplette Spallgrube aus der Planung nehmen und die Bebauungslinie zurückführen auf die Höhe des auf der anderen Seite der Gleise liegenden städtischen Industriegebietes »Im Fluss«. Im Text heißt es weiter: »Somit wäre die Gelegenheit gegeben, einen wesentlichen Teil des naturschutzrechtlichen Ausgleichs in unmittelbarer Nähe der neuen Industriefläche in der alten Spallgrube zu erbringen und der regionale Grünzug würde unberührt bleiben.« Die südliche Erschließungsstraße könne um die Spallgrube herumgeführt werden.

Außerdem sei gemeinsam festgelegt worden, die Naturschutzverbände ins weitere Verfahren stärker einzubinden, als dies beim offiziellen Bebauungsplanverfahren der Fall sei. Hier würden sie nur als Träger öffentlicher Belange gehört. Insbesondere die Fragen der ökologischen Auswirkungen würden dadurch stärker berücksichtigt. Es sei vereinbart worden, dass die BI die Vorschläge intern diskutieren und innerhalb von zwei Wochen eine Rückmeldung geben solle. Dann soll in einer erweiterten Runde über die Vorschläge diskutiert werden.

Zielsetzung sei es gewesen, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, die die Aufhebung der Beschlüsse vom Dezember 2022 und somit die Forderungen des Bürgerbegehrens erfüllt hätten.

Am Donnerstagnachmittag vergangener Woche habe dann die Mainsite einen überraschenden Vorschlag vorgelegt, der noch einmal den Flächenumfang, notwendige Waldrodungen und die südliche Verkehrserschließung zurückgenommen habe. In einem Telefonat mit Berninger habe Naturschützer Scharrer bestätigt, dass dies ein überraschender, aber zielführender Vorschlag der Mainsite sei, der gut diskutiert werden könne. Die BI wolle in der kommenden Woche darüber sprechen.

Idealfall erreichen

Rathauschef Berninger sei optimistisch, dass bis zur Behandlung des Bürgerbegehrens in der nächsten Stadtratssitzung ein gemeinsamer Vorschlag zustande komme. Dann wäre der Idealfall erreicht, den auch die Mainsite in ihrer jüngsten Pressemitteilung so erkenne. Der Stadtrat könne dann der Aufhebung der Beschlüsse vom Dezember zustimmen. Somit sei dem Bürgerbegehren stattgegeben und ein Bürgerentscheid nicht notwendig. Ein Entscheid führe immer zu scharfen Trennlinien durch die Bevölkerung, wie man gerade in Elsenfeld und Miltenberg sehen könne, ist der Pressemitteilung der Stadt Erlenbach zu entnehmen. »Ein Aussetzen der Beschlüsse, wie jetzt im Bürgermeisterwahlkampf vorgeschlagen, erfüllt rechtlich nicht die Vorgaben eines Bürgerbegehrens«, wird Berninger zitiert. »Wir können nur das Begehren wortgleich annehmen und die Beschlüsse aufheben, oder es kommt eben zu einem Bürgerentscheid.«

Für den Fall einer gemeinsamen Lösung werde er dem Stadtrat diesen Vorschlag unterbreiten, um dem Wunsch der Bevölkerung nach ausreichender Information nachzukommen: »Der Stadtrat hebt die Beschlüsse vom Dezember auf.« Darin ging es um den Umfang des Bebauungsplans und um die grundsätzliche Zustimmung zu einem Waldtausch. »Gleichzeitig beschließt der Stadtrat das neue, gemeinsame Konzept als grundlegende Idee, ohne einen Aufstellungsbeschluss zu fassen«, heißt es weiter. Dieses neue Konzept könne der Bevölkerung in einer Bürgerversammlung Mitte April 2023 vorgestellt und dort diskutiert werden. »Falls es auf breite Zustimmung stößt, wird es in der folgenden Stadtratssitzung als Aufstellungsbeschluss gefasst und das Bebauungsplanverfahren neu eröffnet«, so der Pressetext abschließend.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Diese Ereignisse gingen der Pressemitteilung voraus Der Pressemitteilung, die die Stadt Erlenbach am Freitagabend verschickte, gingen einige Ereignisse voraus. Eine Bürgerinitiative (BI), die gegen die Erweiterungspläne des Industrie Centers Obernburg (ICO) ist, überreichte eine Unterschriftenliste an Bürgermeister Michael Berninger (CSU). 1291 Stimmen waren zusammengekommen - in etwa doppelt so viele, wie für ein erfolgreiches Bürgerbegehren notwendig sind. Der Rathauschef wollte die Aktion zu diesem Zeitpunkt nicht kommentieren. Am selben Abend fand in der Erlenbacher Frankenhalle ein Wahlforum statt, in dem die beiden Bürgermeister-Kandidaten Christoph Becker (CSU) und Benjamin Bohlender (SPD/Grüne) unter anderem Stellung zu den Erweiterungsplänen bezogen. Bohlender sprach sich dabei für die Forderung der BI nach einem Runden Tisch und gegen einen Bürgerentscheid aus. Christoph Becker tendierte dagegen dazu, dem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren entgegenzusetzen, um das laufende Verfahren zu schützen - freilich mit mehr Bürgerbeteiligung als bisher. Am Freitag nach dem Wahlforum teilten Vertreter der ICO-Betreiberfirma Mainsite dann mit: Die Rücknahme des Stadtratsbeschlusses vom Dezember sei der einzig richtige Schritt. Man sei bereit, sich mit Naturschützern an einen Runden Tisch zu setzen. (juh)