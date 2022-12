ICO-Süderweiterung: Drei Familien schicken Brief an Erlenbacher Stadträte

Widerstand gegen geplantes Bauprojekt

Erlenbach a.Main 09.12.2022 - 12:55 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Luftbildaufnahme vom Industrie Center Obernburg aus dem Jahr 2018.

Die Bürger, die den Brief an die Räte schrieben, wohnen am Uferrain und damit südlich des aktuellen ICO-Geländes. Ihre vier Wohngebäude sind auf drei Seiten von Wald umgeben. »Aufgrund dieser naturnahen und ruhigen Lage haben wir hier unser Wohneigentum erworben«, heißt es im Schreiben.

Nun befürchten sie unter anderem eine hohe Lärmbelästigung. Deswegen bitten sie die Stadträte, darauf zu achten, dass im Bereich zur Mainhausener Straße, die an den Uferrain angrenzt, nur Gebäude mit geringen Immissionen vorgesehen werden, wie etwa Bürogebäude.

»Kopfschütteln« bei Verfassern

Im zweiseitigen Dokument werden weitere Kritikpunkte genannt. So haben die Familien die Befürchtung, dass ein Großteil des Schwerlastverkehrs zum ICO über die Erlenbacher Siedlung direkt am Schulzentrum vorbei erfolgen werde. Auch hegen sie Bedenken, dass die neu entstehenden Flächen »zum Zwecke der Gewinnoptimierung« an Dritte veräußert werden könnten. Zu »Kopfschütteln« unter den Briefeschreibern habe die Ankündigung der Mainsite geführt, eine neue Mainbrücke zu errichten, die durch die zu schützenden Main-Auen und Auenwälder verlaufen würde. Die Mainsite ist die Betreibergesellschaft des ICO.

Die Süderweiterung wird am Donnerstag, 15. Dezember, ab 20 Uhr in der Frankenhalle Thema der Stadtratssitzung sein. Im Gremium soll es dann um die Aufstellung des Bebauungsplans »Glanzstoff Süderweiterung« gehen. Die Verfasser des Briefes bitten die Stadträte, »die Zustimmung zum Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes auf Grundlage der vorliegenden Planung nicht zu erteilen«. Sie wünschen sich, dass die Räte von der Mainsite eine Änderung der Pläne verlangen, bevor sie zustimmen. Die Pläne sollen entsprechend ihren Forderungen abgeändert werden.

Zudem betonen die drei Familien, dass die Entscheidung nicht unmittelbar vor den Weihnachtsferien »übers Knie gebrochen« werden sollte. Sie erklären, sie seien zu Gesprächen mit dem ICO bereit und freuten sich auch über eine Einladung zu Fraktionssitzungen. Tatsächlich nahmen die Freien Wähler das Angebot an und vereinbarten für Freitag, 9. Dezember, einen Ortstermin mit den Anwohnern am Uferrain. Auch die CSU-Fraktion will am Montag, 12. Dezember, mit den Verfassern des Briefes sprechen.

juh