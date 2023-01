ICO-Süderweiterung: Bürger entlocken Manager neue Infos

Großprojekt in Erlenbach

Streitpunkt See: Für die ICO-Süderweiterung will die Mainsite den Glanzstoff-See verfüllen lassen.

Nach über einer Stunde Wegstrecke über das Gelände der geplanten ICO-Erweiterung beginnt es zu regnen. Die Gruppe von zeitweise knapp 100 Neugierigen spannt ihre Schirme auf, bildet einen Kreis um Andreas Schneider, der bei der Mainsite für die Standortentwicklung des ICO zuständig ist. Er zeigt auf einem Blatt Papier die geplanten Umrisse der Erweiterung. Im Hintergrund raunen bereits manche, dass sie nichts sehen können und warum sie dafür nicht in einen Konferenzraum des ICO gehen könnten.

48 minus 3 ist nicht 40

Da wirft Steffen Scharrer vom Bund Naturschutz ein: Er habe nachgemessen und kommt nicht auf eine Erweiterung um 40, sondern um 48 Hektar - also wesentlich mehr als bisher diskutiert. Wie Schneider das erkläre?

Dem Wetter zum Trotz: Viele Bürger blieben bis zum Ende bei der Wanderung dabei, auch wenn es regnete und Redner an der Straße manchmal nicht so gut zu hören waren.

Schneider deutet auf seinem Papier mit der Zeichnung des Geländes in die Mitte der Erweiterung: »Die ehemalige Deponie ist ganz klar raus, das sind etwa drei Hektar.« Scharrer fragt nach: »Das heißt, da kommt dann auch keiner hin?« Schneider: »Da darf auch keiner drauf.« Aber 48 minus 3 sind nicht 40 Hektar und so sagt Schneider: »Zeigen Sie mir Ihren Ansatz gern, wir zeigen Ihnen unsere Flächenaufstellung.«

Von diesen Dialogen gibt es eine Menge auf der Wanderung, in manchen entlocken Bürger Andreas Schneider sogar neue Infos. Etwa als ein Mann wissen will: »Nach welcher Berechnung haben sie herausgefunden, dass sie 40 Hektar brauchen?« Schneider antwortet erst: »Das sind die Flächen wie früher angedacht.« Der Bürger hakt nach: »Aber für welche Vorhaben?« Schneider: »Es geht darum, dass wir Platz haben, drei bis vier Betriebe anzusiedeln«, sagt er und fügt an: »Der Flächenbedarf ist heute so groß.«

Ein anderes Detail gaben die Mainsite-Chefs vorher im Main-Echo-Interview bekannt: Es gibt wohl Interessenten aus der Papierindustrie für Flächen auf dem neuen Gelände. Nun sorgten sich die Bürger bei der Wanderung angesichts der zunehmenden Trockenheit im Sommer ums Grundwasser. Schneider sagte, dass die Erweiterung ohne zusätzliche Wasserentnahme auskommen wolle. Steffen Scharrer hakte nach: »Wie wollen Sie denn ohne Wasserverbrauch Papierindustrie ansiedeln?« Schneider antwortete, das soll im ICO an anderer Stelle eingespart werden. Ein Bürger forderte prompt, dass ein Deckel für den Verbrauch festgelegt werden sollte.

Hand an Verkehr anlegen

Die Wanderung hatte Benjamin Bohlender (SPD) organisiert. Er tritt im April als Kandidat der Bürgermeisterwahl um die Nachfolge von Michael Berninger (CSU) an. Bei der Wanderung gehe es darum, Transparenz zu schaffen, wie Bohlender zu Beginn sagte. Das sei bisher »suboptimal« gelaufen und er könne die Kritik teilweise verstehen. Doch: »Die Pläne sind nicht in Stein gemeißelt.« Der Stadtrat werde mit Sicherheit »Hand anlegen, gerade was die Verkehrsanbindung betrifft«.

Bürgermeisterkandidat Benjamin Bohlender (SPD) wirbt dafür, die ICO-Süderweiterung so umweltverträglich wie möglich zu gestalten.

Andreas Schneider schlug in die gleiche Kerbe: »Wir sind in dem Verfahren ganz am Anfang.« Ohnehin sei ja schon 2008 ein Aufstellungsbeschluss vom Stadtrat positiv beschieden worden und die heute geplante Erweiterung sei zu den schon damals bekannten Flächen »fast äquivalent«. Nur besser angeordnet: Sie gehen nicht bis zum Main, was mehr Lärmschutz für Obernburg bedeute. Zudem gebe es mehr Abstand zu Anwohnern am Uferrain. Und die Verfüllung des Glanzstoffsees sei nun mit lokalem Material möglich.

Die andere Seite dieser Darstellungen: Kommunalpolitisch erfahrene Menschen im Kreis sagen, dass sich im Verfahren zwar noch Details ändern können, aber sich am Vorhaben grundsätzlich nicht viel bewegen lassen wird. Die Anwohner des Uferrains zählen nach wie vor zu den größten Gegnern, da sie immer noch sehr nah am Industriegebiet wohnen würden. Und an geeignetem Material für die Füllung des Sees war das Projekt vor zehn Jahren gescheitert und seither war all das nicht mehr Thema im Rat.

Andreas Schneider (rechts), Leiter der Standortentwicklung bei der Mainsite, stellt sich den Fragen der Bürger zur ICO-Süderweiterung. Die lassen oft nicht locker.

Kommentar: Es gibt jetzt Hausaufgaben zu erledigen Es war ein schlechter Start für die ICO-Süderweiterung: Viele Infos haben die Bürger scheibchenweise erreicht. Der Stadtrat gab grünes Licht, ehe eine breite öffentliche Debatte stattfinden konnte. Gut, dass sich Verantwortliche der Firma Mainsite nun persönlich den Fragen der Bürger stellen. Womöglich haben sie auch das Raunen vom Bürgerentscheid im Hintergrund gehört. So oder so haben sie bei der Wanderung wichtige Eindrücke gewonnen und jetzt Hausaufgaben zu erledigen. Erster Eindruck: Wie hartnäckig und genau die Bürger nachfragen. Vielen reicht es nicht, einen ordentlich gemachten Plan zu sehen und neue Arbeitsplätze versprochen zu bekommen, auch wenn die wirtschaftlichen Chancen plausibel sind. Die Bürger wollen mehr Details wissen. Die Hausaufgabe für's ICO: Möglichst bald Fragen auf einer versprochenen Internetseite öffentlich beantworten. Zweiter Eindruck: Die Menschen der Region haben sich ein Stück weit vom ICO entfremdet. Diesen Vertrauensverlust drücken sie mit Nachfragen zu den Investoren aus. Oder mit Hinweisen darauf, dass sich die Mainsite beim Bau und späteren Verkauf des Logistikzentrums unglaubwürdig gemacht habe. Die Hausaufgabe fürs ICO: Den Dialog mit den Bürgern wieder vertiefen, die Türen öffnen - am besten vor September. Dritter Eindruck: Hier und da redeten Bürger und Mainsite-Vertreter Andreas Schneider aneinander vorbei. Das zeigt sich besonders beim Blick auf's Gelände. Schneider schaut auf die Erweiterung durch die Brille des Ingenieurs und Managers, der bei der Erschließung technische und rechtliche Hürden überwinden muss. Darauf findet er souveräne Antworten. Bürger wollen aber wissen, wie sich all diese Lösungen auf sie und ihre Umgebung auswirken: Eingriffe in Wald, See, Grundwasser und Verkehr enden nicht an den ICO-Toren. Letzte Hausaufgabe: Wer heute ein solches Großprojekt angeht, steht vor höheren Ansprüchen der Bürger an die Nachhaltigkeit. Hier muss das Mainsite-Team besser herausstellen, wie die Süderweiterung zu einem Industrieprojekt der Zukunft werden kann. Kevin Zahn Ihre Meinung zum Thema: lesermeinung@main-echo.de

Bei der Wanderung stehen nun also Bürger vor dem See, blicken in das abgesenkte Gelände. Hans-Werner Hohm kann sich Spott nicht verkneifen: »Es ist ja ein Unding, dass sich ein See von selbst renaturiert hat.« Ob die Mainsite diesen nicht als Rückzugsfläche für Arbeiter erhalten könne? »Das würde Kosten sparen und die Natur schützen.« Schneider warf ein: »Auf Bildern der 80er Jahre ist der See eine braune Masse, der hat seine Belastungen.« Deshalb sei eine Nutzung besser. Heiß diskutierte Frage: Wie will die Firma die großen Fische im See retten?

Streitpunkt Wald: Für die ICO-Süderweiterung will die Mainsite großflächig Wald roden, darunter einen Bereich, der laut Naturschützern als Ausgleichsfläche für das Logistikzentrum gedacht sein sollte (links im Bild).

Ein offener Punkt bleibt auch die Verkehrsbelastung, die die Planer laut Schneider in einer Studie untersucht haben: »Wir haben uns die Region angeschaut - ähnlich wie das Remosi-Gutachten vom Landkreis.« Remosi nennt sich das »Regionale Mobilitäts- und Siedlungsgutachten«, bei dem der Kreis von Kommunen über Wirtschaftsvertreter bis zum Regionalen Planungsverband viele Gruppen beteiligte. Details der ICO-Studie sind dagegen nicht bekannt. Auf die Frage, mit wie viel Verkehrsbelastung mehr die Mainsite rechne, antwortete Schneider nur vage: »Eine Mehrung ist denkbar.«

Einladung aufs Gelände

Zum Schluss eine Szene der Wanderung, die einen weiteren Ausblick gibt: Eine Frau spricht Andreas Schneider darauf an, dass es ein »offenes Geheimnis« sei, »dass Leerstand im ICO herrscht«. Schneider antwortet: »Dann zeigen sie mir, wo.« Dazu lädt der Mainsite-Vertreter alle Bürger ein, sich am Tag der offenen Tür selbst ein Bild zu machen. Benjamin Bohlender fragt nach: »Wann ist der Tag?« Schneider: »Wir planen ihn aktuell im September.« Eine Frau im Hintergrund raunt ihrem Mann zu: »Das ist zu spät.«

Kevin Zahn

In eigener Sache: Wie wir weiter berichten Auf der Wanderung sind viele Bürger auch auf Reporter Kevin Zahn mit etlichen Fragen und Hinweisen zur ICO-Süderweiterung zugekommen. Alle diese Themen passen nicht in einen Artikel. Wir werden in der künftigen Berichterstattung deshalb Schwerpunkte auf einzelne Aspekte setzen. Zum Beispiel einen gesonderten Artikel darüber schreiben, wie die Verfüllung des Glanzstoff-Sees ablaufen soll. Für weitere Hinweise und Fragen zur ICO-Süderweiterung können Sie unsere Redaktion am besten per Mail an kevin.zahn@main-echo.de oder julie.hofmann@main-echo.de erreichen. Wir können Ihre Hinweise auch anonym verwenden. (kev)