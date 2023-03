ICO-Süderweiterung: Mainsite für Runden Tisch mit Bürgern und Naturschützern

In der De­bat­te um die ge­plan­te Sü­der­wei­te­rung des In­du­s­trie Cen­ters Obern­burg (ICO) in Rich­tung Er­len­bach (Kreis Mil­ten­berg) hat es ei­ne über­ra­schen­de Wen­dung ge­ge­ben. Ver­t­re­ter der ICO-Be­t­rei­ber­fir­ma Main­si­te sind nun be­reit, sich an ei­nen Run­den Tisch mit Bür­gern und Na­tur­schüt­zern zu set­zen. Sie plä­d­ie­ren so­gar da­für, dass der Er­len­ba­cher Stadt­rat einst­wei­len ei­nen Be­schluss zu­rück­nimmt, der die Er­wei­te­rungs­plä­ne der Fir­ma mög­lich ma­chen soll­te. Das teilt die Fir­ma auf Nach­fra­ge un­se­res Me­di­en­hau­ses mit.