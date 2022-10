ICO plant Süderweiterung um 40 Hektar

Stadtrat: Betreiberfirma informiert über das Projekt - Erlenbacher Gremium will Mitte Dezember entscheiden

Erlenbach a.Main 23.10.2022 - 19:03 Uhr < 1 Min.

Gut besucht von interessierten Bürgerinnen und Bürgern war die öffentliche Erlenbacher Stadtratsitzung am vergangenen Donnerstag, was offensichtlich einem speziellen Tagesordnungspunkt geschuldet war, nämlich die Projektvorstellung der geplanten Süderweiterung des Industrie Centers Obernburg (ICO) durch den Vorstand der Mainsite GmbH & Co KG. Diese Zeitinvestition hat sich wohl gelohnt, denn was den Zuhören vorgetragen wurde, rief ungläubiges Erstaunen hervor.

Projekt mit Tragweite

Zwar hatte der Stadtrat in der Verantwortung zur Unterstützung des wirtschaftlichen Herzens der Region einer Erweiterung der ICO nach Süden Richtung Erlenbach schon zugestimmt. Aber das jetzt vorgestellte Projekt, ist von bedeutender Tragweite für den gesamten Untermain: Der Industriekomplex ICO, also die ehemalige Inka Glanzstoff, verdoppelt sich quasi um 40 Hektar.

Alleine für die Bereitstellung der Infrastruktur veranschlagt das Unternehmen eine Investition von 30 Millionen Euro. Unter anderem ist ein neuer Bahnübergang mit einem erweiterten Anschluss an der Zufahrt zu den Sportplätzen geplant. Es wäre eine der größten Baumaßnahmen in Bayern.

In einem ersten Statement begrüßte Erlenbachs Bürgermeister Michael Berninger die neue Planung und bezeichnete sie als schlüssig und ausgereift. Aufgrund der Komplexität des Vorhabens wäre es jetzt die Aufgabe des Stadtrats in Zusammenarbeit eines entsprechenden Gremiums diese Planung eingehend zu beraten. Als Termin für den Beschluss in dieser Sache wurde der 15. Dezember angesetzt.

