ICO plant Süderweiterung um 40 Hektar

Betreiberfirma informiert Stadtrat

Erlenbach a.Main 23.10.2022 - 16:24 Uhr 2 Min.

Zwar hatte der Stadtrat in der Verantwortung zur Unterstützung des wirtschaftlichen Herzens der Region einer Erweiterung der ICO nach Süden Richtung Erlenbach schon zugestimmt. Aber das jetzt vorgestellte Projekt, ist von bedeutender Tragweite für den gesamten Untermain: Der Industriekomplex ICO, also die ehemalige Inka Glanzstoff, verdoppelt sich quasi um 40 Hektar.

Alleine für die Bereitstellung der Infrastruktur veranschlagt das Unternehmen eine Investition von 30 Millionen Euro. Unter anderem ist ein neuer Bahnübergang mit einem erweiterten Anschluss an der Zufahrt zu den Sportplätzen geplant. Es wäre eine der größten Baumaßnahmen in Bayern.

In einem ersten Statement begrüßte Erlenbachs Bürgermeister Michael Berninger die neue Planung und bezeichnete sie als schlüssig und ausgereift. Aufgrund der Komplexität des Vorhabens wäre es jetzt die Aufgabe des Stadtrats in Zusammenarbeit eines entsprechenden Gremiums diese Planung eingehend zu beraten. Als Termin für den Beschluss in dieser Sache wurde der 15. Dezember angesetzt.

Stefan Vollmer

Hintergrund Erlenbach. Der Erlenbacher Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag noch mit folgenden Themen befasst. Zunächst allerdings eröffnete Michael Berninger die Ratssitzung mit förmlicher und feierlicher Verabschiedung des Stadtrates Frank Berninger. Der Mechenhardter Abgeordnete der CSU Fraktion ist nach 14 jähriger Zugehörigkeit aus persönlichen Gründen ausgeschieden. Als neuen Stadtrat wurde als Nachrücker Ivo Baumgärtner nach seiner Vereidigung auf die Verfassung offiziell in sein Amt eingeführt. Heißer Sommer ließ Schwimmbad Umsatz sprudeln In seinem Bericht zur diesjährigen Badesaison berichtete Betriebsleiter H. Grafen von einem besonderen Jahr. Fast durchgängig den ganzen Sommer hinweg sei das Schwimmbad Erlenbach sehr gut besucht gewesen. Mit 58.000 Badegästen habe man nach 2018 den höchsten Ansturm zu bewältigen gehabt. Doch nicht nur das Wetter ließ die Besucherzahlen steigen. Offensichtlich habe das Bad nach der grundlegenden Renovierung 2016/17 an Attraktivität gewonnen, denn die Besucherzahlen hätten sich seitdem ungef#hr verdoppelt - die beiden "Coronajahre" ausgenommen. Dementsprechend sprudelten auch die Einnahmen: Fast 100.000 Euro konnte die Kämmerei als Einnahmen verbuchen. Wahrlich, so kommentierte Bürgermeister Michael Berninger, so ein Schwimmbad bleibt trotzdem ein Zuschussgeschäft, das die Stadtkasse belastet. Allerdings sei mit diesem Bad auch ein Stück Lebensfreude verbunden und das wolle die Stadt Erlenbach ihren Bürgern bieten. Familienarbeit im Jahr nach Corona Kerstin Stegmann, die Familienbeauftragte der Stadt konnte endlich wieder über Aktivitäten im Bereich Kinder- und Familienbetreuung berichten. Während sie im Bereich Kleinkinder eine gute Aufstellung der Stadt bescheinigen konnte sieht sie Handlungsbedarf im Bereich der älteren Kinder. Gut angenommen worden sei die Familienrallye - sowohl seitens der Organisation und der Anbieter bestehend aus Vereinen und Institutionen auch von den Familien. Also werde man im nächsten Jahr zum 24.09 eine weitere Rallye ansetzen. In diesem Zusammenhang erläuterte Michael Berninger, dass die Stadt als einzige im Landkreis ein Referat "Soziales" einsetzt um sich für soziale Belange für Familien und Bedürftige einzusetzen.Als letzten Tagespunkt befürwortete der Stadtrat ein Angebot zum Fahradleasing für Beschäftigte der Stadt Erlenbach, was als Baustein zur Steigerung der Attraktivität eines Beschäftigtenverhältnisses dienen soll. StVo