ICO idealer Standort für Bahn-Umschlaganlage

Umsetzung des Mobilitätsgutachtens

Obernburg 12.01.2023

Umschalg Bahnfracht Firma Fripa am Bahnhof Miltenberg - Die Firma Fripa wird über den Bahnhof Miltenberg beliefert. Foto: Georg Kümmel Wortmeldung von Dipl. Ökonom (HSW), Leiter Immobilien & Standortentwicklung Andreas Schneider von der Firma Mainsite Übersichtbild Ideenschmiede bei ICO in Obernburg

Geladen dazu hatte Landrat Jens Marco Scherf, um mit dem Rückenwind der vom Landkreis in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie weiteren Firmen das Thema klimafreundlichere Transporte nahezubringen und zusätzlichen Sachverstand einzuholen. Der ist bei dem Thema tatsächlich vonnöten: »Wenn Sie heute als Laie mit dem Schienentransport beginnen wollen, stehen Sie vor einer gigantischen Wand«, beschrieb Andreas Schneider, Leiter der ICO-Standortentwicklung, die Situation. Tatsächlich ist die Bahnlogistik für die meisten Unternehmen im Landkreis Miltenberg ein völlig unbekanntes Terrain.

Verschuldet hat das vor allem die Deutsche Bahn selbst, die vor gut 20 Jahren mit ihrem Programm Mora C (Marktorientiertes Angebot Cargo) die Frachtverträge mit dem ICO, dem Amorbacher Faserplattenhersteller OWA, der Miltenberger Papierfabrik Fripa oder auch dem Kleinheubacher Futtermittelhersteller Josera gekündigt und den Landkreis abgehängt hatte. Einige der genannten Firmen bekommen zwar inzwischen wieder Fracht per Schiene, doch dafür musste sich beispielsweise Josera private Eisenbahnunternehmen als Partner suchen, große Widerstände überwinden und auch viel Geld investieren.

Hohe Investitionen notwendig

Noch viel höhere Investitionen sind jetzt notwendig, um das in der Machbarkeitsstudie des Consultingunternehmens Railistics ermittelte Potenzial zu erschließen. Denn die eingleisige Maintalbahn ist zumindest tagsüber schon jetzt völlig ausgelastet. Zwischen 5 und 21 Uhr passen keine zusätzlichen Gütertransporte mehr zwischen die Nahverkehrszüge. Als zwingend notwendig nennt das Gutachten deshalb zusätzliche Ausweichgleise an den Bahnhöfen Sulzbach und Kleinheubach sowie Ausbau und Elektrifizierung der Maintalbahn. Benötigt wird außerdem eine Umschlaganlage, in der Container auf Waggons verladen und Güterzüge zusammengestellt werden können.

Damit war die Ideenschmiede auch gleich am richtigen Ort. Denn das ICO steht nicht nur im Gutachten als einer von zwei möglichen Standorten für eine solchen Umschlaganlage, sondern auch im »Masterplan« von Andreas Schneider für die ICO-Standortentwicklung. Trotz Mora C hatte die Betreibergesellschaft Mainsite ihr Industriegleis nicht aufgegeben und ohne Nutzung für den Unterhalt weiterbezahlt. Jetzt sieht Schneider die Chance, den Schienengütertransport wieder auszubauen.

Schiff, Schiene, Straße

Den umstrittenen Bau der neuen Logistikhallen nannte Schneider in diesem Zusammenhang wegweisend: »Das gibt uns heute die Möglichkeit, unser altes Logistikzentrum teilweise zurückzubauen und so am idealen Ort Platz für eine Umschlaganlage zu schaffen.« Schneider denkt dabei auch an das Schiff: »Wir möchten den Standort in allen Verkehrsdimensionen erweitern.« Er kann sich bei entsprechendem Bedarf den Bau eines Gleises an den ICO-Schiffsanleger vorstellen.

Das beantwortete auch die von Edeltraut Fecher gestellte Frage zum notwendigen Infrastrukturausbau: »Wer soll das bezahlen?« Mainsite wäre der gesuchte private Investor für die benötigte Umschlaganlage. Beim Ausbau der Maintalbahn sieht Kreisbaumeister Andreas Wosnik, der die Veranstaltung moderierte, die Bahntochter DB Netz in der Pflicht. Dem Landkreis falle die Rolle der »Kümmerers« zu, der das Thema weiter vorantreibt, organisiert und Netzwerke aufbaut.

Nächtliche Güterzüge

Die Machbarkeitsstudie nennt einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren, um nennenswerte Frachtmengen von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Aus dem Teilnehmerkreis kam deshalb die Anregung, schon jetzt die Nachtstunden zu nutzen, um »zwei-, dreimal pro Woche« Güterzüge in Richtung Nürnberg und Frankfurt zu schicken, »als Angebot für Firmen aus dem Kreis und um Nachfrage zu schaffen«.

Nicht nur die Miltenberger Firmen anzusprechen empfahl ein Teilnehmer aus dem Nachbarland Baden-Württemberg. Die Bahntochter DB Cargo setze nur auf ihre Umschlagplätze in Mannheim, Schweinfurt und Kornwestheim. Eine näher gelegene Verlademöglichkeit könne Fracht aus dem Grenzland in den Kreis ziehen.

Für Andreas Marquart, Einkaufsleiter der Firma Josera, ist es auch notwendig, eingefahrene Gewohnheiten aufzubrechen. Für die meisten Firmen und Transportunternehmen sei Logistik »reine Lkw-Kultur«. Der Umstieg auf die Bahn sei eine hohe Barriere, bei der man Hilfestellung brauche. Die will der Kreis über einem externen Fachmann geben, versprach Wosnik.

