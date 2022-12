»ICO-Erweiterung wichtig für ganze Region«

Wirtschaft: CSU sieht Erlenbacher Stadtrat am Mittwoch vor einer »Jahrhundert-Entscheidung«

Erlenbach a.Main 11.12.2022 - 12:25 Uhr

»Sie sind nicht nur für das Werk selbst, sondern für die ganze Region und vor allem für die Zukunft der Stadt Erlenbach von existenzieller Bedeutung«, so Fraktionssprecher Martin Gundert in einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung. Es handele sich um eine »Jahrhundert-Entscheidung«, die der Stadtrat von Erlenbach in seiner Sitzung am 15. Dezember treffen werde.

In einer gemeinsamen Sitzung von Fraktion, Vorstand und Bürgermeisterkandidaten habe sich die CSU Erlenbach-Mechenhard-Streit hinter die Pläne zur Süderweiterung gestellt. Das Werk soll auf rund 40 Hektar in Richtung Erlenbach erweitert und somit zusätzliche Ansiedlungsfläche für neue Unternehmen geschaffen werden, die für die Sicherung des Industriestandortes existenziell seien. Eine Jahrhundert-Entscheidung auch in den Augen von Bürgermeister Michael Berninger, deren Tragweite weit über die Grenzen Erlenbachs hinausreiche. Claudia Müller-Bartels ergänzte, dass die Erweiterung eine wichtige Bereicherung für den Standort und die umliegenden Gewerbetreibenden sei.

»Neue Perspektiven«

Gundert verwies darauf, dass die Pläne zur Süderweiterung nicht neu sind. »Bereits vor mehr als zehn Jahren hat der Stadtrat hierzu einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst, der sich leider so nicht verwirklichen ließ.« Die in der Sitzung des Stadtrates öffentlich vorgestellten Pläne dagegen eröffneten neue Perspektiven.

Stadtrat Peter Kümpel, selbst Mitarbeiter im Werk, begrüßt dabei die strategische Zielsetzung, die heute bestehende Abhängigkeit von der Automobilindustrie zu verringern: »Jeder weiß, wie fatal sich diese Abhängigkeit immer wieder ausgewirkt hat«. Zweiter Bürgermeister Alexander Monert ergänzte: »Hier geht es um die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt, von tausenden von Familien und somit der ganzen Region und auch des Landkreises Miltenberg«.

»Wir begrüßen die Erweiterung grundsätzlich. Dennoch wollen wir eine breite Information und Beteiligung der Bevölkerung im weiteren Verfahren,« betonte Stadtrat Ivo Baumgarten. Die grundsätzliche Bereitschaft der Stadt, ihre Waldfläche im geplanten Industriegebiet zur Verfügung zu stellen, bekräftigte Stadtrat Gerhard Knüttel. Im Gegenzug werde die Stadt die bisher für eine ICO-Erweiterung angedachte Waldfläche direkt am Main zwischen der Aussiedlung am Uferrain und dem heutigen Werk erhalten.

Stadtrat Christoph Grosch hält es für wesentlich, dass die Belange der Bewohner der Siedlung im Hinblick auf mögliche zusätzliche Emissionen im anstehenden Verfahren »ausreichend berücksichtigt werden« (siehe obenstehenden Artikel). Erfreulich sei, dass mit der neuen Planung auch der »Monte Spallino«, eine Abraumhalde auf dem aufgelassenen Betriebsgelände der ehemaligen Firma Michael Spall, endlich beseitigt werden soll.

Offene Verkehrsfragen

Gerhard Kroth machte deutlich, dass noch etliche Fragen im weiteren Verfahren zu klären sind, etwa die Verkehrsanbindung und insbesondere die Verkehrsbelastung. »Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes müssen wir auch die Anbindung der Radwege und des Bahnanschlusses festlegen.«

Die CSU kündigt für Freitag, 16. Januar, eine Informationsveranstaltung zum Thema ICO im Siedlerheim mit Bürgermeisterkandidat Christoph Becker und Vertretern der Mainsite an. js