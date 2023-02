Bürgerinitiative gegen ICO-Erweiterung bringt Erlenbachs Politik in Bewegung

Anträge und Reaktionen

Weites Land: Das Industrie Center Obernburg möchte sich auf den Flächen im Bild erweitern. Das betrifft unter anderem den angefrorenen und weiß bedeckten »Glanzstoff-See« und Waldflächen. Foto: Stefan Gregor

Die Bürgerinitiative (BI) "Für schonenden Flächenumgang in Erlenbach" meldete jüngst einen Etappen-Erfolg auf dem Weg zu einem Bürgerbegehren. Sie habe bereits mehr als zwei Drittel der benötigten Unterschriften gesammelt, teilt Steffen Scharrer vom Bund Naturschutz mit. Die BI lehnt die Planung ab, die das ICO vorgelegt hat. Um eine Erweiterung auf etwa 40 Hektar Fläche zu verhindern, will die BI einen Stadtrats-Beschluss aus dem Dezember kassieren. Dieser sah vor, dass die Stadt die Aufstellung eines Bebauungsplans und einen Tausch von größeren Waldflächen in die Wege leitet.

In seiner Reaktion auf das anlaufende Bürgerbegehren betont Mainsite-Geschäftsleiter Johannes Huber: "Unabhängig vom Ausgang der Bürgerinitiative werden die Bürger im Rahmen des Planverfahrens direkt beteiligt." Die Beteiligung von Bürgern und Umweltschutzverbänden sei damit gesichert und werde von der Mainsite auch sehr ernst genommen. Das ICO ruft Bürger zudem weiter auf, sich mit Fragen etwa über die Internetseite https://www.ico-sued.de zu melden. "Für uns ist wichtig darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplan keine beschlossene Sache ist", sagt Huber weiter. Der Stadtrat habe bisher lediglich zugesagt, sich mit den Plänen des ICO zu befassen. "Erst am Ende dieses langwierigen Verfahrens erfolgt die Entscheidung, ob ein Bebauungsplan erstellt werden soll oder nicht."

Hintergrund: Streit um Flächen-Darstellung In der Debatte um die ICO-Erweiterung ist auch ein Streit darum entbrannt, welche Flächen die Betreiber-Firma Mainsite für ihre Pläne braucht. Die Verantwortlichen sprachen davon, dass sie etwa 40 Hektar erschließen wollen. Steffen Scharrer vom Bund Naturschutz und Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) hielten dem zunächst entgegen, dass vielmehr eine Fläche von 48 Hektar "versiegelt und verplant" werde. Die BI erhöhte ihre Flächen-Darstellung zuletzt sogar. An der Darstellung der BI gab es zunächst Kritik. Ende Januar wird CSU-Bürgermeister-Kandidat Christoph Becker in einer Pressemitteilung seiner Partei noch mit den Worten zitiert: "Alle bekannten Information sprechen von einer Fläche von rund 38 Hektar, die bebaut werden soll. Wenn die Initiative von 48 Hektar spricht, dann muss sie diese Zahl begründen und darlegen. Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit gilt für alle Beteiligten!" Zwei Tage nach dieser Mitteilung der CSU veröffentlichte die Stadt Erlenbach eine Skizze des Bebauungsplans auf ihrer Internetseite. Die BI maß dessen Umfang nach und kam plötzlich auf rund 55 Hektar. Inzwischen räumt die Firma Mainsite ein, dass der Bebauungsplan tatsächlich 56 Hektar umfasst. Die Firma schlüsselt die Zahlen nun genau auf ihrer Internetseite auf. Sie betont, dass sie weiterhin nur auf 39 Hektar neue Industrie ansiedeln wolle. Von den weiteren 17 Hektar des Bebauungsplans seien rund vier bereits bebaut, fünf für Straßen und etwa sieben für Grünflächen vorgesehen. Knapp ein Hektar diene als Anschluss für einen Schiffsanleger. Die BI weist nun Vorwürfe zurück, sie habe den Flächenverbrauch überzogen dargestellt. Sie zeigt sich enttäuscht, dass falsche Informationen zur benötigten Fläche kursierten. Sie argumentiert: Die größere Fläche des Bebauungsplans bedeute, dass über die ursprünglich genannten 40 Hektar hinaus Lebensräume zerstört würden. Das sei in Anbetracht des überdurchschnittlichen Flächenverbrauchs im Landkreis Miltenberg nicht hinzunehmen. (kev)

Um mehr Vertrauen in das anstehende Verfahren wirbt auch die CSU-Fraktion im Stadtrat. Sie spricht in einer Pressemitteilung von Ende Januar erstmals ausdrücklich davon, dass über den Umfang der Fläche noch einmal geredet werden soll - allerdings ohne konkreter zu werden. Die Partei zeigt sich unter großem öffentlichen Druck auch zu Zugeständnissen gegenüber Bürgern bereit, die eine stärkere Beteiligung fordern. Bürgermeister-Kandidat Christoph Becker stellte eine Idee vor, die zugleich das Verfahren schützen und Bürger stärker beteiligen soll. Sein Vorstoß lässt sich so zusammenfassen: Erst soll der Stadtrat über die genauen Bedingungen der ICO-Erweiterung beraten. Danach sollen Bürger das letzte Wort haben und über die Pläne in einem Bürgerentscheid abstimmen dürfen.

Der CSU-Vorstoß steht allerdings unter doppeltem Vorbehalt. Denn erstens bräuchte Becker für die Umsetzung seiner Idee eine politische Mehrheit im Stadtrat. Die ist der CSU aber auch im Falle seiner Wahl als Bürgermeister nicht sicher und der Vorstoß ist offensichtlich nicht mit anderen Fraktionen abgesprochen. Zweitens droht längst ein Bürgerentscheid. Dem könnte der Stadtrat ein Ratsbegehren entgegen stellen. Er hat dann aber auf den Zeitpunkt keinen Einfluss mehr. Becker räumt ein, dass es früher als in seiner Idee vorgesehen zu einem Bürgerentscheid kommen könne. Aus seiner Sicht besteht dann aber die Gefahr, dass dies auf eine pauschale Entweder-Oder-Entscheidung hinauslaufe. Das wollte er mit seiner Idee vermeiden.

Erlenbacher Bürgerbegehren gegen ICO-Erweiterung gestartet

Für einen anderen Antrag zeichnet sich dagegen eine Mehrheit ab: Die Fraktionen von SPD, Grünen und Freien Wählern fordern gemeinsam Bürgermeister Michael Berninger (CSU) auf, möglichst bald eine Bürgerversammlung einzuberufen. Benjamin Bohlender (SPD), gemeinsamer Bürgermeister-Kandidat von SPD und Grünen, begründet den Antrag laut Pressemitteilung so: "Bei einem Zukunftsprojekt dieser Größenordnung und Tragweite sind umfassende Transparenz und eine sachgerechte Information einer breiten Öffentlichkeit unabdingbar." Es gehe darum, eine Grundlage für eine sachlich fundierte Meinungsbildung zu schaffen. Bohlender kritisiert, dass es bisher keine offizielle Infoveranstaltung der Stadt gab.

Der Forderung schließen sich auch Grünen-Fraktionssprecher Eberhard Großmann und FW-Fraktionssprecher Hans Jürgen Fahn an. Großmann sagte demnach: "Vorhaben, die mehrere Generationen in diesem Umfang betreffen, sollten von allen entschieden werden." Fahn, der bereits bei der Entscheidung im Dezember eine fehlende Beteiligung der Bürger kritisierte, wirft dem Bürgermeister nun mangelnde Informationspolitik angesichts dieser "Jahrhundertentscheidung" vor. Bohlender, Großmann und Fahn betonen, dass sie in einem Bürgerentscheid einen wichtigen Beitrag zur gelebten direkten Demokratie sehen und auf einen konstruktiven Dialog hoffen.

Kevin Zahn