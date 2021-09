Elmar Miksche: Leiter des Kreisaltenheims in Amorbach im Interview

"Ich würde keine Impfpflicht einführen"

Elmar Miksche, Leiter des Kreisaltenheims in Amorbach. Foto: Andrea Markert

Herr Miksche, bringen Sie uns auf den aktuellen Stand: Welche Regeln gelten aktuell bei Ihnen im Seniorenheim für Bewohner, Besucher und Personal?

Bei uns gilt die 14. Bayerische Infektionsschutzverordnung. In unseren Einrichtungen sind Menschen mit erhöhtem Risiko, deswegen werden wir auch weiterhin alle Schutzmaßnahmen, teilweise auch mit Hausrecht, geltend machen. Das heißt, die AHA-Regeln bleiben weiterhin bestehen. Eine Maskenpflicht gilt auch, und zumindest für die nächsten 14 Tage möchten wir auch noch die FFP2-Maskenpflicht beibehalten. Die Bewohner an sich müssen keine Maske tragen. Eine Testpflicht für ungeimpfte Besucher gibt es weiterhin.

Wie ist die Impfquote unter den Bewohnern? Bereiten Sie schon die dritte Impfung vor?

Bei den Impfungen sind wir gut dabei. Bei den Bewohnern haben wir ungefähr 90 Prozent vollständig geimpft. Die dritten Impfungen bereiten wir auch schon vor. Manche Bewohner haben über ihren Hausarzt schon die Dritt-Impfung bekommen.

Wie ist die Impfquote unter dem Personal?

Bei den Mitarbeitern ist die Impfquote noch etwas höher. Da haben wir 95 Prozent. Da bin ich auch sehr froh darüber.

Die Evangelische Heimstiftung hat jetzt eine Impfpflicht für Pflegepersonal ins Spiel gebracht, nachdem ein ungeimpfter Pfleger aus dem Urlaub das Virus mitbrachte und 15 Bewohner infiziert hat. Wie stehen Sie dazu?

Das ist ein schwieriges und sensibles Thema. Ich denke, die Mitarbeiter haben alle eine Verantwortung. Die 95 Prozent sind für mich mehr oder weniger eine volle Immunität. Die Impfpflicht führt meiner Meinung nach eher zu Diskussionen, zu Widerstand und zu Widersprüchen. Ich würde keine Impfpflicht einführen, sondern mehr auf das Verantwortungsbewusstsein setzen.

Wie ist bei ihnen die Auslastung? Gibt es freie Plätze?

Freie Plätze in dem Sinn haben wir nicht. Wir haben aber einige Plätze nicht belegt, weil wir durch die ganzen Regeln mehr Platz brauchen. Wir schaffen noch ein paar Quarantänezimmer oder Übergangsräume, um Bewohner isolieren zu können.

Hat sich etwas an der Heimaufnahme geändert?

Eine Heimaufnahme ist für die Bewohner und die Angehörigen ein sehr sensibles, intimes, wichtiges und einschneidendes Ereignis. Die Belegung selbst ist durch Corona schon eine richtige Herausforderung geworden, die mit viel Fingerspitzengefühl und einer großen Verantwortung zu behandeln ist. Das bedarf sehr viel Zuarbeit und Vorbereitung aller Beteiligten. Früher konnte man einfach kommen, wenn wir ein freies Bett hatten. Das ist heute so nicht mehr möglich.

Wie ist gerade die Stimmung unter den Bewohnern und unter dem Personal?

Im Moment ist es so, dass wir einen wunderschönen Sommer genießen konnten. Wir haben bei uns in den Einrichtungen schöne Außenanlagen. Letzte Woche haben wir ein Golfturnier gemacht, eine Musikkapelle ist vorbeigekommen. Wir können wieder Aktivitäten anlaufen lassen, insofern sind die Bewohner sehr glücklich darüber. Worüber sie sich aber auch freuen, ist, dass wir Corona so gut überstanden haben. In Amorbach hatten wir eigentlich keine Erkrankung.

Dann blicken wir zurück auf die ersten drei Coronawellen: Welche Maßnahmen fanden Sie rückblickend zu hart?

Die Kontaktverbote waren natürlich ein harter Einschnitt. Aber ich darf auch dazu sagen, dass niemand deswegen bei uns vereinsamt ist. Wenn der Bewohner zu Hause ist, habe ich den Eindruck, dann erhält er keinen Besuch. Bei uns in Amorbach arbeiten schon 170 Mitarbeiter. Da sind täglich Menschen da, die sich mit dir unterhalten und für dich sorgen. Deswegen habe ich das auch nicht für so schlimm befunden, das war auch die Aussage der Bewohnerinnen und Bewohner. Innerhalb des Hauses konnten wir uns gut bewegen, nur der Kontakt nach draußen war natürlich abgeschnitten.

Die Zahlen steigen wieder und der Herbst steht vor der Tür. Was erhoffen Sie sich und was sind Ihre Ängste?

Angst hat man, wenn man unwissend ist. Am Anfang der Pandemie hat man schon Angst gehabt, wenn man die Bilder oder Presseberichte gesehen hat, was in anderen Einrichtungen passiert ist. Mittlerweile weiß man, damit umzugehen. Die letzten Monate haben ja auch gezeigt, dass man langsam wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren kann, ohne dass etwas passiert. Das wollen wir tun, ohne dabei leichtsinnig zu werden. Das ist das Allerwichtigste.

Zahlen und Fakten: Kreisaltenheim in Amorbach Das Kreisaltenheim in Amorbach gibt es seit 1976. Dort können 123 Bewohner stationär aufgenommen werden. Es gibt rund 170 Mitarbeiter. Träger ist die Hospitalstiftung Stadtprozelten. Elmar Miksche ist seit 1976 im Kreisaltenheim, war bis 1997 stellvertretender Einrichtungsleiter und Hauswirtschaftsleiter, dann wurde er zum Einrichtungsleiter ernannt. Seit 2007 ist er auch Einrichtungsleiter des Seniorenwohnstifts in Erlenbach. (koc)