An­to­nia Rie­der hängt in der Luft. »Ich kom­me kei­nen Me­ter voran«, sagt sie. Seit An­fang 2015 be­t­reibt die 34-Jäh­ri­ge ei­ne Hun­de­schu­le am Klot­zen­hof in Großh­eu­bach, bei­na­he ge­n­au­so lan­ge ist die An­la­ge ein St­reit­ob­jekt. Es geht um ge­nerv­te Nach­barn, ei­ne rechts­wid­ri­ge Bau­ge­neh­mi­gung, ge­schei­ter­te Kom­pro­mis­se.