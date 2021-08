Ich heiße Tipsy und bin ein Notfall

Samtpfote Tipsy sucht ein Zuhause. Foto: Tierheim Miltenberg

»Ja, ihr seht richtig, meine Zunge hängt aus meinem süßen Zuckermäulchen. Das kommt von einer früheren Herpeserkrankung. Ebenso zurückgeblieben ist, dass ich ab und zu mal eine bisschen niese und röchele. Aber das ist kein Problem für mich, ich genieße mein Leben. Und ganz besonders genieße ich Streicheleinheiten, von denen kann ich gar nicht genug bekommen.

Aber, wenn das Schicksal zuschlägt, dann richtig. Ich bin Coronavirenträger und darf deshalb nicht in den Freigang. Ich hätte aber so gerne ein Zuhause, in dem Menschen leben, die für mich da sind und denen ich meine ganze Liebe schenken kann. Und - denkt nicht, dass ich unverschämt wäre - eine andere Samtpfote im Haus wäre die Krönung. Am besten eine, die ebenfalls Träger des Virus ist.

Meine ganzen Einschränkungen hindern mich nicht, eine lustige, verspielte und verschmuste Katze zu sein. Und mein Glück wäre perfekt, wenn ich ein Zuhause finden würde.«

Informationen unter: Tierheim MIltenberg, Am Hundsrück 3, 63 924 Kleinheubach, Tel. 09371 80234 (donnerstags bis sonntags jeweils 14 bis 17 Uhr)

bam