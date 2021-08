Corona-Impfen für Kinder: Eltern und ihr Nachwuchs nehmen Angebot im Kreis Miltenberg wahr

Warum auch für sie eine Impfung wichtig ist, erläutert die dortige Ärztin Ute Afifi. "Das Risiko schwerer Erkrankungen ist zwar bei dieser Gruppe nicht so groß wie bei erwachsenen Menschen, aber es ist trotzdem vorhanden." Es gibt auch Anfragen von Eltern mit Kindern unter acht Jahren, doch für diese ist noch keine Freigabe erteilt worden. Viele Eltern wünschten sich den Schutz, sobald die Kinder in die Schule gehen.

Björn Bartels, Impfkoordinator am Corona-Impfzentrum, erklärt, dass in den Schulklassen die Testpflicht bei den vollständig geimpften und genesenen Schülern entfalle. Als Geimpfter habe man zwar keinen Freifahrtschein für alles, aber weniger Aufwand im Alltag und müsse nicht ständig zum Test. Doch "final entscheidet jeder selbst über seinen Körper, sowohl bei den Befürwortern als auch den Gegnern." Aber es gebe auch Auswirkungen auf den Privatbereich. "Wenn in einer Familie alle geimpft sind, erleichtert das doch den Alltag." Ziel der Impfinitiative sei es außerdem, in der Familie als Sozialverbund gleiche Voraussetzungen zu haben und nicht weiter mit einzelnen Mitgliedern durch die Testcenter fahren zu müssen.

Wir haben mit Eltern und Jugendlichen im Impfzentrum gesprochen, was ihre Motive für das Impfen sind.

Catharina Weiß (37), Bürgstadt: Grundsätzlich ist die Impfung wichtig, um die ganze Pandemie besser in den Griff zu bekommen und um schwere Folgen zu minimieren. Ich wünsche auch meinen Kindern, dass sie keinen schweren Verlauf haben, auch wenn sie jetzt keine Risikopatienten sind. Ich verlasse mich auf die Stiko (Ständige Impfkommission, Anm. d. Red.) und habe gedacht, das sind Experten, Mediziner und Wissenschaftler, die haben die Erfahrung und das Wissen, was die empfehlen.

Sohn Moritz Weiß (13), Bürgstadt: Ich finde es gut, dass geimpft wird. Ich denke, es hilft auch zur Situation momentan.

Andreas Siegl (54), Mönchberg: Es ist ein Abwägen zwischen Nutzen und Risiko. Für uns war klar, wir machen das. Letzten Endes entschließt man sich zu irgend einem Zeitpunkt aufgrund von Informationslage und Eigenerfahrung. Für uns ist das dann so ausgefallen, dass die Kinder geimpft werden. Und sie möchten das auch. Ob die Kinder in der Schule nun trotzdem getestet werden müssen, weiß man noch nicht. Es ändert sich ja ständig die Informationslage.

Sohn Fabian Siegl (14), Mönchberg: as sehe ich genauso. Man weiß halt nicht, was das Richtige ist, geimpft oder nicht geimpft. Beides hat ein Risiko und zum jetzigen Zeitpunkt kann man nicht sehen, wo das größere Risiko ist. Von meinen Schulkameraden sind manche geimpft, manche lassen sich noch impfen.

Marion Geis (46), Collenberg: Wir sind zu zweit da wegen unseres Sohnes, wollten vorher mit dem Kinderarzt sprechen und uns informieren. Uns ging es auch darum, ob es für ihn und die Allgemeinheit wichtig ist zu impfen.

Eric Geis (47), Collenberg: Wir waren jetzt im Urlaub. Es war eine richtige Odyssee, eine Teststelle zu finden. Wir haben einen Tag im Urlaub verschwendet, um eine Stelle zu finden, wo wir ihn testen lassen können. Das Ende vom Lied war, dass wir den Test gar nicht gebraucht haben, sind nirgendwo kontrolliert worden, aber der Tag vom Urlaub war weg.

Sohn Nico Geis (14), Collenberg: Hauptsache, ich bin geimpft. Das ist wichtig für mich und ich finde es gut. In der Schule sind nur wenige geimpft. Da gibt es aber keinen Druck. Die meisten wollen sich nicht impfen lassen. Ich weiß nicht warum.

Kerstin Adrian (51), Niedernberg: Wir haben vorher mit der Kinderärztin gesprochen. Wir wurden genau aufgeklärt. War alles super. Am Anfang hatte ich Bedenken, weil die Kinder im Wachstum sind, aber ich denke, dass der Impfstoff so weit ausgereift und erprobt ist, dass ich da jetzt keine Bedenken mehr habe. Ich habe eher Angst vor der Delta-Variante, weil es immer mehr wird, immer mehr Fälle, wo die Kinder auch erkranken können und Long Covid kriegen. Ich finde, wir müssen alle dazu beitragen, dass die Normalität schnellstens wieder hergestellt wird.

Sohn Paul Adrian (14), Niedernberg: Ich fühle mich etwas sicherer und finde es gut, dass ich nicht mehr getestet werden muss. Es ist entspannter. Wenn die Krankheit durch die Imfpungen bekämpft wird, finde ich das ganz gut.

Tochter Lina Adrian (12), Niedernberg: Ich finde es auch gut, dass ich geimpft bin, weil ich das Testen nicht gut finde und es auch manchmal etwas weh tut. Wenn durch das Impfen die Krankheit bekämpft werden kann und man dadurch helfen und vielleicht früher in den normalen Alltag übergehen kann, ist das gut. Doch es soll jeder für sich entscheiden. Ich habe zwar sehr Angst vor Impfungen, aber ich finde, dass es hilft.

