Der bis­wei­len schwer­fäl­lig wir­ken­de baye­ri­sche Zun­gen­schlag soll­te nicht täu­schen: An­ton Ho­f­rei­ters Witz kann durch­aus scharf­zün­gig sein, wie sich beim Neu­jahrs­emp­fang der Mil­ten­ber­ger Kreis-Grü­nen am Sonn­tag in der Fran­ken­hal­le Er­len­bach am Main be­wies.