Hymnen in Sulzbachs Annakirche an Musik und intakte Natur

Konzert mit Süddeutschem Kammerchor Laudato Si und Organist Ulrich Krupp begeistert Zuhörer

Der Süddeutsche Kammerchor unter der Leitung von Gerhard Jenemann nahm die Zuhörer mit auf eine intensive Reise durch drei Jahrhunderte Chorliteratur.

Positives Signal aus Rom

Es war gut gemeint und noch viel besser gemacht, was da unter dem Dach mehrerer Veranstaltungsreihen geboten wurde. Der Abend war Start in den Kulturwochenherbst des Landkreises, beschloss die diesjährige Reihe »Historische Orgellandschaft Frankfurt RheinMain« und war mit der historischen Barockorgel um 1700 aus der Dauphin-Werkstatt in Kleinheubach Bestandteil der »Klanglandschaft Mainfranken 2021«. Dazu passten Text und Musik auch ideal in die aktuelle Fairtrade-Woche.

Vielleicht das Wichtigste: Der Abend bewies, dass es aus der katholischen Kirche und aus Rom auch positive, zukunftsweisende Signale geben kann. »Laudato Si« ist nämlich der Titel der ersten Enzyklika von Papst Franziskus von 2015, der »Umweltwenzyklika« die außer bei den Leugnern der Klimakatastrophe nur positive Reaktionen hervorgerufen hat.

Verantwortung der Menschen

Dieses Rundschreiben des Papstes, von manchen Päpsten in ihrer Amtszeit fast inflationär genutzt, das erste von bisher erst drei ihrer Art von Papst Franziskus, beginnt mit den Worten des Sonnengesangs des heiligen Franz von Assisi, um 1220 in umbrischem Dialekt entstanden. Es preist die Schöpfung, dankt zugleich innig Gott, dem Schöpfer, und mündete in der Enzyklika in eine Erinnerung und Mahnung der Menschen an ihre Verantwortung gegenüber der Schöpfung.

Der Papst ruft die Menschen guten Willens zu umweltbewusstem, nachhaltigem Handeln auf und warnt davor, das biblische »macht euch die Erde untertan« als Chance zur Ausbeutung der Natur zu missverstehen. Das machte Georg Thauern mit seiner Rezitation der rund 30 Verse des Sonnengesangs und mit Auszügen aus der Enzyklika deutlich. Schön, dass eine weitgehend wörtliche Übertragung der Vorlage gewählt wurde, in der tatsächlich vom »Herrn Bruder Sonne« und von »Schwester Mond« die Rede war.

Im Zentrum aber stand natürlich die Musik und die kann nicht nur oft viel mehr sagen als Worte, sie kann auch wichtige Worte intensiv und eindrucksvoll aufwerten. Ulrich Krupp umrahmte die Gesänge der rund 20 Frauen und zehn Männer des exzellenten Kammerchors mit Barockkompositionen von Muffat, Frescobaldi und Christian Ritter, bei denen er die Klangfarben und den differenzierten Klang der Barockorgel virtuos und ausdrucksstark in Spiel und Registrierung zur Geltung brachte.

Musik aus drei Jahrhunderten

Der 30-köpfige Chor schließlich nahm die Zuhörer mit auf einen abwechslungsreichen und höchst intensiven Gang durch drei Jahrhunderte Chorliteratur vom Feinsten. Das Spektrum reichte vom »Sonnengesang« im unverwechselbaren Orff-Sound über Alfred Schnittkes geistliche Hymnen in der intensiven Innerlichkeit orthodoxer Gläubigkeit zum vielstimmigen Jubel über Gottes Schöpfung in Rheinbergers »Ave Regina« kurz vor 1900. Maria, die ihren Schutzmantel über die Natur und die Menschen ausbreitet, wurde in Griegs Hymnus »Ave, Maria Stella« besungen.

Unterschiedliche Stimmungen

Anschließend zauberten drei Kompositionen höchst unterschiedliche Stimmungen hervor: Die unergründlichen Geheimnisse rund um das Wunder von Christi Geburt in Lauridsens Chor für sieben Stimmen, tiefe Trauer in Johann Kunaus Mottete an der Kartagen und schließlich die tröstliche Botschaft in Rheinbergers »Abendlied« mit den Worten »Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden«. Diese »Zuversicht trotz alledem« ist gerade beim Thema »Mensch und Umwelt« wichtig und sie wurde durch die abschließenden »Pater noster« von Verdi und Max Regers »Nachtlied« noch einmal bekräftigt.

Dass der Chor unter Jenemanns Leitung selbst fünf- bis achtstimmige Kompositionen souverän und mit einer wunderbaren Ensemblegeschlossenheit der exzellenten Einzelstimmen zelebrierte mitentscheidend, dass sich jeder der zugelassenen 80 Zuhörer an dieses Konzert noch lange und gerne erinnern wird.

Heinz Linduschka