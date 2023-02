Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hutzelgrund-Theater setzt Erfolgsstück fort

Bühne: »Der Paul in der Krise« erlebt ab Samstag, 4. März, insgesamt acht Aufführungen - Eine Vorstellung ist schon ausverkauft

Leidersbach 22.02.2023 - 18:16 Uhr < 1 Min.

Freut sich auf die Aufführungen des »Pauls in der Krise«: Das Ensemble des Leidersbacher Hutzelgrund-Theaters. Foto: Hutzelgrund-Theater

Deshalb wird das Erfolgsstück, ein ländlicher Schwank in drei Akten von Toni Lauerer, jetzt im Frühjahr 2023 fortgesetzt.

Probeneifer und Vorfreude

Es wird bereits fleißig geprobt und die Akteure freuen sich sehr, wieder auf die Bühne zu kommen. Der Vorverkauf hat begonnen, eine Vorstellung ist bereits ausverkauft. Alle acht geplanten Aufführungen finden jeweils samstags 20 Uhr und sonntags um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Leidersbach statt. Saalöffnung ist 90 Minuten vor Spielbeginn. Die Bewirtung der Zuschauer übernimmt wie in den Vorjahren der Singkreis Leidersbach. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Avia-Tankstelle Leidersbach und im Einwohnermeldeamt im Rathaus zu den üblichen Geschäftszeiten. Aufführungstermine sind: Samstag, 4. März, 20 Uhr; Sonntag, 5. März, 17 Uhr; Samstag, 11. März, 20 Uhr; Sonntag, 12. März, 17 Uhr; Sonntag, 26. März, 17 Uhr; Samstag, 1. April, 20 Uhr sowie Sonntag, 2. April, 17 Uhr.

bInformationen vom Hutzelgrund-Theater finden Sie im Internet unter: https://www.hutzelgrund-theater.de

GEORG KÜMMEL