»Hundstage« haben ihre Tücken für Vierbeiner

Miltenberger BJV-Vorsitzender Ralph Keller warnt vor Überhitzung der Tiere

Hunde können nicht schwitzen, schreibt der BJV. Durch Hecheln alleine können sie die Hitze nicht kompensieren. »Grundsätzlich gilt: Hunde bei Hitze niemals im Auto zurücklassen, auch nicht für kurze Zeit«, appelliert Keller. Auch auf Schattenplätzen könne das Auto durch die Wanderung der Sonne binnen kurzer Zeit zur tödlichen Hitzefalle werden.

Etliche Hersteller bieten Hilfsmittel an, damit Hundebesitzer Fenster oder Kofferraum ihres geparkten Fahrzeugs geöffnet lassen können. Aber auch teilweise geöffnete Autofenster gewährleisten im Sommer keine ausreichende Luftzirkulation. Schon nach kurzer Zeit droht der Hitzeschock, warnt Keller

Autofenster schließen

Falls der Hund gerne am Fenster sitzt, sollte es während der Fahrt besser geschlossen sein. Der erfrischende Fahrtwind kann laut BJV bei ihm schnell zu einer schmerzhaften Bindehautentzündung führen. Beim Einkaufen mit dem Hund wird geraten: Vor dem Geschäft nicht in der prallen Sonne anleinen! Vierbeiner gehen auf heißem Asphalt wie auf »glühenden Kohlen«. Und: Dem Tier immer wieder frisches Wasser anbieten, seinen Körper befeuchten oder ihn abgekühlt in Bach oder See hineinspringen lassen.

Für Fahrradfans lautet ein Rat: Den Hund während der heißen Stunden nicht neben dem Fahrrad mitlaufen lassen. Auch Spaziergänge sollte man nicht in der Mittagshitze, sondern lieber früh am Morgen oder später am Abend machen. An heißen Tagen wird die kühle Wohnung mit ausreichend Wasservorrat als geeigneter Aufenthaltsort vorgeschlagen.

Urlaub rechtzeitig vorbereiten

Wer sein Haustier nicht mit in den Urlaub nehmen kann und will, muss sich rechtzeitig um die Unterbringung des Tieres in einer Pension oder im Freundes- und Bekanntenkreis kümmern. Zur Reisezeit spielen sich jährlich Dramen ab: Hunde und Katzen, Kleintiere und Vögel werden zurückgelassen oder einfach an der Straße oder im Wald ausgesetzt, schreibt der BJV. Viele dieser Tiere würden überfahren oder streiften herum und ernähren sich aus Hunger von Wildtieren.

Der Jagdverband bittet alle, die ein Haustier mit auf Reisen nehmen wollen, rechtzeitig die für das jeweilige Land notwendigen Impfungen vom Tierarzt vornehmen zu lassen. Ein Heimtierausweis der Europäischen Union ist vielerorts Pflicht.

Hintergrund: Hundstage Die Zeitangabe für die Hundstage (lateinisch dies caniculares) entstand im Römischen Reich und war zu Zeiten von Julius Cäsar 46 v. Chr. am 1. August. Dies ist aber heutzutage nicht mehr aktuell. Zahlreiche Bauernregeln beziehen sich auf die Hochzeit des Sommers, wie »Wie das Wetter, wenn der Hundsstern aufgeht, so wird's bleiben, bis er untergeht« oder »Hundstage heiß, Winter lange weiß«.