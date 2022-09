Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hundesteuer in Rüdenau steigt kräftig

Gemeinderat: Künftig 50 statt 25 Euro für den ersten Hund

Rüdenau 28.09.2022 - 09:11 Uhr < 1 Min.

Damit folgte das Gremium dem Vorschlag von Dieter Link. Zuvor war der Beschlussvorschlag, die Steuer für den ersten Hund auf 60 Euro anzuheben, mit fünf zu zwei Stimmen abgelehnt worden. Einmütig beschloss das Gremium weiter, die Steuer für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 90 Euro (bisher 50) sowie für den ersten Kampfhund auf 1000 Euro (bisher 510) und für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf 1500 Euro (bisher 1020) festzusetzen.

Auf Friedbert Trunks Frage, ob Kampfhunde verboten werden könnten, antwortete Geschäftsstellenleiter Bernd Geutner, dass dies bei einem bestandenen Wesenstest nicht möglich sei. Ferdinand Pfister schlug dann mit Blick auf die starke Erhöhung bei den Nicht-Listenhunden vor, die Steuer für den ersten Kampfhund auf 1000 Euro statt der im Beschluss vorgeschlagenen 800 Euro zu erhöhen. Trunk machte im Anschluss den Vorschlag, die Steuer für jeden zweiten und weiteren Kampfhund auf 1500 Euro statt der vorgeschlagenen 1200 Euro anzuheben. So wurde es dann auch beschlossen.

Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann sprach die zehn Hundekotstationen und damit verbundenen hohen Kosten an. Anja Mühling erkundigte sich nach dem Defizit. Kämmerin Sabine Geutner erklärte, dass der Bauhof allein für die Reinigung der Stationen zwei Stunden pro Woche aufbringe, was pro Jahr 4000 Euro an Kosten verursache, hinzu kämen noch die Kotbeutel. 1000 Tüten kosten laut Wolf-Pleßmann 30 Euro, und es sei eine Preiserhöhung absehbar. Bei 50 gemeldeten Hunden komme da viel zusammen. Auf Mühlings Frage, ob ein Kampfhund derzeit gemeldet sei, antwortete die Bürgermeisterin weiter, dass es einen gegeben habe, dieser aber mittlerweile gestorben sei.

jel