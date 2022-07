Hunderte kommen zum Laudenbacher Mainuferfest

Feier

Laudenbach 05.07.2022 - 15:28 Uhr < 1 Min.

Beim Familientag des Laudenbacher Mainuferfestes am Sonntag kamen Klein und Groß voll auf ihre Kosten.

Bei Sommerwetter kamen Rekordzahlen an Besuchern auf das dreitätige Fest. Den Anfang machte der traditionelle Festumzug am Freitag, bei dem laut Willert mit rund 300 Personen so viele Leute wie noch nie teilgenommen hätten. Nach dem Bieranstich sorgte die Band Rediostix für ausgelassene Stimmung. Rund 600 Besucher tummelten sich auf den Liegen am extra aufgeschütteten Sandplatz oder besuchten die Leuchtturmschnapsbar.

Am Samstag entschieden die Odenwald Kicker die siebte Ortsmeisterschaft für sich. Die ältere Generation genoß beim Seniorennachmittag das Fest. Gaumenfreuden versprach das Live Cooking mit Stefan Herkert. Die Musiker von Bourbon Bastards servierten den 800 bis 1000 Gästen am Abend einen musikalischen Ohrenschmaus.

Der Mittagstisch am Sonntag war ausverkauft. Ihn umrahmte das Blasorchester des Laudenbacher Musikvereins. Danach folgten Auftritte der Lollipops vom Gesangsverein und von Gustl und den Minis vom Musikverein mit Nicole Kolb sowie von Joe Ginnane. Ganz im Zeichen des Familientags gab es nicht nur die Jugendspiele, sondern auch eine Hüpfburg, Torwandschießen, Bungee-Trampolin, Kinder-Tattoos, Lego-Eisenbahn und ganz neu einen Kinder-Second-Hand-Basar. Den krönenden Abschluss bereitete die Tombolaverlosung.

Stolz ist Ralf Willert auf seine Helfer. Treten Probleme auf, würden diese gleich gelöst. Auch wenn alle mit anpackten, hätten sie noch ein Lächeln im Gesicht. Für den Organisator und seine Fußballkollegen war das das diesjährige Highlight: die strahlenden Gesichter und die Freude, endlich wieder zusammenzukommen. Jennifer Lässig

