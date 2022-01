Warum Gabriele Haas und ihr Schäferhund Chiro gemeinsam im Kofferraum eingesperrt waren

Hintergrund: Weißer Schäferhund

1933 wurde die Farbe Weiß aus dem Rassestandard des Deutschen Schäferhundes gestrichen. Man lastete dem Weißen Schäferhund alle Erbdefekte bei der Zucht an. Deshalb wurden Weiße Schäferhunde in Europa selten. Einige Tiere wurden aber in die USA und nach Kanada exportiert und dort gezüchtet. Die Popularität dieser Rasse nahm in den Vereinigten Staaten und in Kanada zu. In den 70er Jahren kam der Weiße Schäferhund zunächst in die Schweiz zurück und verbreitete sich von dort wieder in ganz Europa. Er wird zwischen 53 und 66 Zentimeter groß und 25 bis 40 Kilogramm schwer, ist ausgeglichen, intelligent und lernwillig und daher für Hundesport geeignet. Weiße Schäferhunde werden häufig als Schutz- Arbeits-, und Gebrauchshunde sowie als Therapiehunde, Blindenführhunde oder als Rettungshunde eingesetzt. ro