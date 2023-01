Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Humorvolle Dialoge und schwungvolle Tänze im Roßbacher Pfarrheim

RAktive des Faschingsvereins sorgen für ausgelassene Stimmung - Prinz Stefan der xte und Prinzessin Heike die Zweite übernehmen Zepter

Leidersbach 31.01.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Umgeben von den Garden, Prinzenpaar Prinz Stefan der xte, aber der 1. von und zu Tomilii und Prinzessin Heike die 2. zart und schön, holde Gräfin aus der Rhön (Stefan und Heike Thoma) Max Englert und Simon Fath sind als Dorf-Buwe mit ihrem Hutzelgründer Grumbern 24h Service in der Bütt Mit "Neues aus der Sommerstroße" sind Lilly un ihrn Babba (Wolfgang und Lilly Berninger) alten Hasen in der Roßbacher Bütt

Nach dem Einzug von Elferrat und Garden präsentierte Moderatorin Dagi (Dagmar) Schnee das Prinzenpaar. Prinz Stefan der xte, aber der Erste von und zu Tomili, und Prinzessin Heike die Zweite, zart und schön, Holde Gräfin aus der Rhön (Stefan und Heike Thoma) nahmen Platz beim Elferrat, während ihr Volk die erste Schunkelrunde absolvierte.

Buwe mit Grumbern-Notservice

Dann ging es Schlag auf Schlag. Mit Max Englert und Simon Fath stürmten die Dorf-Buwe mit ihrem Hutzelgründer 24h Grumbern Notservice die Bühne. Von sich festklebenden Betbrüdern war die Rede, die für einen zusätzlichen Bet-Tag pro Woche demonstrierten, von Oleg & Boleg, die jetzt Bürgergeld beantragt haben und somit den Fachkräftemangel bei der Grumbern-Versorgung verstärken, waren Thema. Für große Lacher sorgten auch die Dorfregeln, die Dani Schnee nur unzureichend aufzählen kann.

Vater und Tochter in der Bütt

Lilly un ihrn Baba (Lilly und Wolfgang Berninger) brachten »Neues aus der Sommerstroße« mit, wobei es Lilly definitiv und erfolgreich darauf anlegte, die Lacher auf Kosten ihres Vaters zu machen. So beschränke sich die Erweiterung seines Spektrums beim Kochen darauf, Speck um die Schweinelende zu wickeln. Lustig, kurzweilig und voller Überraschungen steckte der Dialog. Lilly ihrerseits überraschte, dass die Erinnerungen ihres Vaters an das Aufnehmen von Kassetten beim Publikum so gut ankam.

Allein auf der Bühne war Wolfgang Berninger als Protokoller Knippl auf dem neuesten Stand und brachte den Saal zum Toben. Er zeigte Missstände auf, sprach von einem geschrumpften Rathaus in Leidersbach und von Peta und ihrer Forderung, die Sprache tiergewaltfrei zu gestalten. »Wir schlagen nicht mehr zwei Fliegen mit einer Klappe, sondern sollen jetzt zwei Erbsen auf eine Gabel bringen.« Unsinniger kann es für den Protokoller kaum kommen. Um seiner Wut und seinem Ärger Luft zu machen, haute er bei jedem Missstand mit einem Knüppel kräftig auf eine Apfelkiste, dass die Holzspreißel nur so flogen.

Dorfheilige servieren Ortsschmankerl

Wie gut, dass die Dorfheiligen Steini (Jürgen Steinschaden), Domi (Dominik Großmann) und Buster (Stefan Stegmann) die Stimmung wieder aufhellen konnten. Mit lustigen Anekdoten, unsinnige Geschichten und dem Dorfgeschehen aus dem Untergrund von Ebersbach brachten die drei Urgesteine des Roßbacher Faschings den Saal zum Lachen. Die Ortsschmankerln sind ein Hutzelgrund-Highlight. Wo sonst erfährt man von Tonnen gehorteten Nudeln, die beim Nachbarn in der Vorratskammer lagern?

Gespannt erwartet wurde Thilo Hartig, auch er ein Faschings-Urgestein. Dieses Jahr trat er als Frau in die Bütt. Seine messerscharfen Pointen sorgten für Lachkrämpfe. In rosa Fummel mit farblich passende Perücke berichtete er, was echte Frauen haben, wollen und lieben. Die gesamte Corona-Zeit hindurch lebte Hartig als Frau, um dem Publikum möglichst authentische Aussagen liefern zu können und mit einem Augenzwinkern stellte er klar, dass er wirklich froh ist, keine »Fraa« zu sein.

Tanzen, schunkeln, lachen

Es wurde geschunkelt, gelacht und immer wieder getanzt. Im Wechsel stürmten die Dance Girls, die Jugendgarde und die Prinzengarde die Bühne. Mit Garde- und Showtanz begeisterten sie die Reihen, ließen Beine und Röcke fliegen und belebten alte Lieder neu.

Doch das leckerste Schmankerl war das Männerballett. Zunächst ganz züchtig im Overall begannen die Tänzer zu strippen und sorgten so für Schnappatmung im Publikum. Nylonshorts und das weiße Feinripp-Unterhemd ließen die wildesten Bilder in den Köpfen des weiblichen Publikums entstehen und johlend zeigten sie, wie begeistert sie von den Verrenkungen der tanzfreudigen Männer waren.

Kein Wunder also, dass das so aufgeheizte Publikum auch nach der Sitzung zum Feiern aufgelegt war und noch lange nicht nach Hause wollte.

Sylvia Horlebein

Prinzenpaar und weitere Termine Beim Altweiberfasching vor 15 Jahren fing es an Heike Thoma und Stefan Thoma sind das diesjährige Prinzenpaar. Der Vermessungsoberwart und die Mama und Putzfee, lernten sich vor 15 Jahren beim Altweiberfasching in Bischofsheim kennen. Mit ihrer Regentschaft in Roßbach werden Kindheitsträume wahr. Als Stefan der xte, aber der erste von und zu Tomilii und Prinzessin Heike die Zweite, zart und schön, Holde Gräfin aus der Rhön regieren sie die Kampagne Völlig losgelöst, der RFV ist Back tot he 80`s. Weitere Termine: Faschingssitzung am 4. Februuar im Pfarrheim Roßbach Altweiberfasching am 16. Februar Prinzenwecken am 20. Februar Fischessen am 22. Februar