Mehr als nur ein bunter Reifen: Hula-Hoop feiert Comeback

Bewegt ins neue Jahr – Jenny Stegmann gibt Hula-Hoop-Fitnesskurse in Mömlingen und Erlenbach

Mömlingen 02.01.2022 - 14:45 Uhr

"Jenny dreht durch" steht auf dem Reifen von Jenny Stegmann. Die 33-Jährige hat im vergangenen Jahr ihre Leidenschaft für Hula-Hoop entdeckt, mittlerweile gibt sie Kurse und stellt selbst Reifen her.

Auf der Suche nach mehr Bewegung, bestellte sich die Hainstädterin im vergangenen Jahr ein Rope-Skipping-Seil und einen Hula-Hoop-Reifen. Das Springseil verbannte sie schnell in die Ecke, doch dem Reifen blieb sie trotz holprigem Anfang treu. Das Hullern klappte nicht direkt und auch blaue Flecken blieben nicht aus: »Ich habe mir sehr schwer getan, obwohl ich das als Kind gut konnte«, erinnert sich Stegmann.

Ein anderer Reifen und Workouts im Internet brachten die Wendung. Die Motivation war da und Fortschritte machten sich bemerkbar. Auch die Faszination, dass der Reifen als Trainingsgerät vielfältig einsetzbar ist, waren ein weiterer Ansporn: »Da war dann mein Hula-Hoop-Herz geboren«, so die 33-Jährige lachend. Ab diesem Moment war die Leidenschaft geweckt und sie teilte Hula-Hoop-Videos auf Instagram.

Kurse? Keine Chance!

Anfang des vergangenen Jahres machte sie sich auf die Suche nach Huller-Kursen in der Umgebung - ohne Erfolg. Durch ihre Instagram-Videos wurde sie vom Mömlinger Fitnessstudio InShape angefragt, ob sie sich vorstellen könnte, selbst Kurse zu geben. »Ausprobiert, gut angekommen und seit März gebe ich regelmäßig Kurse«, so Stegmann. Im Juli 2021 folgte dann der Trainerschein.

Viele kennen sich noch aus der Kindheit, nun feiern sie ein Comeback: die Hula-Hoop-Reifen.

Neben dem Trainingsstudio in Mömlingen gibt sie Kurse beim SV Erlenbach und ist auch in Hainstadt über den WSV Neustadt mit dem Hullern vertreten. Im Frühjahr 2022 folgt ein Kurs an der Volkshochschule in Erlenbach. »Es macht einfach Spaß und findet immer mehr Zuspruch«, so Stegmann. »Der Hula-Hoop ist unser Sportgerät, er wird nicht nur um uns rumgeschleudert, sondern wir arbeiten mit ihm«, erklärt sie.

Nach dem Aufwärmen geht es im Kurs rund: Hullern mit Arm- und Beinkombinationen, Kräftigungsphasen, in denen der Reifen bei Übungen als Gewicht fungiert bis hin zu kleinen Choreografien und ein abschließendes Cooldown dürfen nicht fehlen. Der Reifen kann weitaus mehr als nur um den Bauch schwingen. Er agiert als Gewicht oder Stütze und wird so vom Gerät zum Trainingspartner.

Eine Stunde hullern ist anstrengend: Kleine und große Muskelpartien von Kopf bis Fuß, Faszien sowie Motorik werden trainiert und es ist ganz viel Kopfsache. »Es ist so ein schönes Rundumpaket und deswegen auch für Jung und Alt geeignet«, so Stegmann. Ob Sportskanone oder Couch-Potato - die Sportart ist für jeden geeignet und der Einstieg jederzeit möglich.

Übung macht den Meister

Auch ich - die Autorin dieser Zeilen - gehöre zu den Menschen, die im Lockdown dem Hula-Hype verfallen sind. Die Suche nach einem Reifen gestaltete sich schwierig: entweder ausverkauft oder überteuert. Als es so weit war und ich endlich einen Reifen mein Eigen nennen durfte, nahm ich mir vor, ihn täglich zu schwingen. Nach zwei Wochen verließ mich die Motivation. Das hatte ich mir anders vorgestellt, vor allem auch, weil meine Schwester täglich eine Stunde hullerte und sichtbare Erfolge in Koordination und Bauchumfang erzielte.

Jeder Reifen ein Unikat: Mit buntem Tape beklebt, entwirft Jenny Stegmann tolle und unterschiedliche Muster.

Daher holte ich mir nach langer Pause Tipps bei Stegmann. So hullerte ich bei lauter Lieblingsmusik, wagte mich an Workouts und Choreos. Der Reifen blieb oben - sobald Schritte oder Armkombinationen dazu kamen, fiel er auch schon mal zu Boden. Regelmäßiges Üben ist also erforderlich, um alles zu vereinen. Die Motivation ist zurück und die anfängliche Langeweile ist nicht mehr aufgetaucht. Der Grundstein ist also gelegt und nun heißt es: Übung macht den Meister.

Wie man den Reifen richtig schwingt, zeigt Jenny Stegmann im Video. Zu sehen ist es auf main-echo.de.

CHRISTIN REITER

Hintergrund: Den passenden Reifen finden Die Reifen unterscheiden sich in Größe, Struktur und Gewicht. »Wichtig ist, dass die Größe passt«, sagt Trainerin Jenny Stegmann. Er sollte - stehend auf dem Boden - mindestens bis zum Bauchnabel reichen. Es gibt glatte und wellige Reifen. Laut Stegmanns Erfahrungen müssen Wellen nicht sein, sie verursachen oft blaue Flecken und das Bindegewebe kommt so oder so in Schwung. Beim Gewicht müsse jeder für sich selbst herausfinden, ob ein leichter oder schwerer Reifen beliebt. Zwischen 600 Gramm bis zu zwei Kilogramm Gewicht ist alles möglich. Stegmann stellt selbst Reifen her und erschafft so Unikate. Da sie am Anfang ihres Hula-Abenteuers selbst Umwege gehen musste, um den richtigen Reifen zu finden, wollte sie das ihren Kursteilnehmern ersparen. Das Material wird gekürzt und zur gewünschten Größe zusammen gesteckt. Dann kommt, laut der Hainstädterin, der schönste Teil - mit bunten Tapes werden sie ganz nach den Wünschen beklebt und es entsteht ein Unikat. »Ich freue mich immer über meine Kundenwünsche, da kommen immer die schönsten Kombinationen dabei raus«, so Stegmann. (tin)