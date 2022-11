Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hüttendorf läutet in Elsenfeld Vorweihnachtszeit ein

Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg lädt zu Adventsbasar ein

Elsenfeld 27.11.2022 - 13:25 Uhr < 1 Min.

Ein Hüttendorf läutete am Wochenende an der Richard-Galmbacher-Schule die Vorweihnachtszeit ein.

In neun festlich geschmückten Verkaufshütten boten die Mitarbeiter, der ehrenamtliche Vorstand sowie Freunde der Lebenshilfe Bastelarbeiten und Leckereien an. So wurden tolle Holzarbeiten, dekorierte Kränze und feine Bastelarbeiten den Besuchern feilgeboten. Aber auch für Essen und Trinken war bestens gesorgt. Neben Glühwein, Kinderpunsch, Likören, Wild-Bratwürsten, Brezeln, Käse, Stockbrot und Waffeln konnten die Gäste sich bei Kaffee und Kuchen aufwärmen, miteinander ins Gespräch kommen. Darüber hinaus war es auch möglich, sich über die Arbeit der Lebenshilfe zu informieren oder auch die handgefertigten Geschenkideen des Elternbeirats zu bewundern.

Licht-Tanz-Show vorgeführt

Das Drehen des Glücksrads und die Aussicht auf einen Gewinn faszinierten vor allem die Kinder. Ebenso konnte man sich mit dem Nikolaus ablichten lassen. Schon zur Eröffnung erfreute der Schulchor die Zuhörer, danach musizierte das Bläseroktett aus Eisenbach unter Leitung von Günther Mann und zeigte sein hervorragendes Können. Aber auch die Alphorngruppe »Main-Spessart-Echo« - bestehend unter anderem aus Bürgermeistern des Landkreises - beeindruckte immer wieder die Zuhörer mit ihren ungewöhnlichen Instrumenten. Nach Einbruch der Dunkelheit führte die Gruppe Geis eine effektvolle Licht-Tanz-Show vor. Das Event-Haus Fäth hatte die malerische Beleuchtung der Plätze und Gebäude übernommen.

Der Erlös des Adventsbasars soll dem aktuellen Projekt »Errichtung der neuen Räume der Frühförderung in Miltenberg« zugutekommen.

rah