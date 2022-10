Horrorhaus in Trennfurt: Nicole Stinski über ihre Leidenschaft für Gruseldeko

Halloween

Klingenberg a.Main 30.10.2022 - 09:56 Uhr 1 Min.

Zu Halloween erstrahlt auch in diesem Jahr das Trennfurter Horrohaus.

"Mein Haus hatte von Anfang an durch den vorhandenen Gewölbekeller das gewisse Etwas, wodurch wir auf die Idee kamen, das Ganze etwas gruselig zu dekorieren",“ so die Hausbesitzerin. Alles habe ganz harmlos mit einem abgehackten Fuß, einer Hand und einer alten rostigen Kette angefangen.

Im Laufe der Jahre habe sich das Ganze weiterentwickelt, und seit drei Jahren ist auch der Vorgarten liebevoll dekoriert und zieht jedes Jahr zu Halloween nicht nur viele Kinder, sondern auch zahlreiche Erwachsene an.

Vieles selbst gebastelt

Es seien bisher viele Stunden gewesen, die Nicole Stinski in ihre Halloweenfaszination investiert habe. Doch wenn man Spaß an der Arbeit mit dem Basteln der Dekoartikel und dem Aufbau habe, zähle man diese nicht. Unterstützung findet sie dabei auch von ihrer Ehefrau Christina und den Töchtern Selina und Janine. Etliche Halloweenartikel habe sie aus Bauschaum, Draht, Kunstblut, Holz und Latex selbst hergestellt. In ihrem Fundus haben sich auch einige persönliche Schätze angesammelt. In diesem Jahr zählen dabei einige, zum Teil lebensgroße, animierte Figuren, welche über Bewegungssensoren auf die Besucher reagieren, dazu. Bei der Gestaltung des „Horrorhauses“ lasse sie sich jedes Jahr etwas Neues einfallen, um den Überraschungseffekt zu wahren. Dabei holt sie sich so manche Anregungen auch aus Übersee, aus Amerika.

Grusel-Spaß trotz Energiekrise

Der größte Lohn für sie sei es, wenn sich am Halloweenabend Klein und Groß über das Gruselhaus freuen und dabei ihren Spaß haben. Natürlich gebe es für die Kinder auch Süßes. In diesem Jahr habe Nicole Stinski zwar Überlegungen angestellt, ob sie in der derzeitigen Situation ihr Haus dekorieren und beleuchten soll. Doch während Corona und auch jetzt durch den Ukraine-Krieg und die Energiediskussionen hätten die Menschen bereits auf Vieles verzichten müssen, deshalb sollen sie an Halloween wenigstens ein wenig gruselig-schaurigen Spaß haben.

Beleuchtung und Animationen seien nur rund fünf Stunden eingeschaltet und die notwendige Energie überschaubar. „"Wir sparen dafür an anderer Stelle",“ sagt die Trennfurterin.

