Hommage an Georg Kreislers schwarzen Humor

Heribert Haider und Tobias Jackl sind im Alten Rathaus Miltenberg ganz nah am Original

Miltenberg 08.11.2022 - 13:56 Uhr 2 Min.

Tenor Heribert Haider mit dem Pianisten Tobias Jackl beim Konzert im Alten Rathaus Miltenberg: eine Hommage an Georg Kreisler.

Mit dem stimmgewaltigen und sehr schnell singend könnenden Tenor Heribert Haider und dem Pianisten Tobias Jackl mit seinen flinken Fingern am Flügel wurden dafür zwei Künstler verpflichtet, die mit ihren Interpretationen dem Original recht nahe kamen und denen eine gelungene Zeitreise durch das musikalische Schaffen Kreislers gelang. Man muss sich den Zeitgeist seiner kreativen Phase als Liedermacher vor Augen führen.

"Gemma Tauben vergiften"

Kreislers bekanntestes Werk ist das schwarz-humoristische Lied in einer fröhlichen Walzermelodie: "Schau die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau, gemma Tauben vergiften im Park", hoben sich die Künstler als Abschluss und Höhepunkt des Konzertes auf. Thema: Biedere Bürger frönen der Barbarei. Das sorgte in den 1950er-Jahren für einen Aufschrei und wurde zensiert. In Rundfunk und Fernsehen war es damals unvorstellbar, so etwas ins Programm zu nehmen. Viele weitere seiner makabren Lieder wurden damals nicht öffentlich gespielt. Die Haltung der Zensoren war: "Wir leben in einer heilen Welt, und nicht in einer, wo unschuldige Vöglein vergiftet werden" oder wie im Titel "Biddlah buh", wo Kreisler erzählt, auf welch makabre Weise er sich seiner Frauen entledigt hat.

Der gebürtige Österreicher Georg Kreisler (1922-2011) war ein kritischer Beobachter der Vorgänge seiner Zeit, setzte sie mit viel Fantasie zwielichtig, bewusst überspitzt und deshalb besonders eindringliche musikalisch in Szene und eckte deshalb mit seinem schwarzen Humor an vielen Ecken an. Er blieb seiner Linie trotzdem treu. Der Titel "Meine Freiheit, deine Freiheit" thematisiert seine Wut über die unzulänglichen gesellschaftlichen Zustände in der Welt seiner Zeit, in dem er das Herr-und-Knecht-Verhältnis passend neu interpretiert. In dem Zungenbrecher der "Telefonbuchpolka" und vor allem im "Opernboogie" kommt man als Zuhörer mit seinen Gedanken gar nicht so schnell hinterher, wie sie von Haider vorgetragen werden. Dass die unterschiedlichen Sportarten gar nicht so gesund sind, weil sie zu schwersten Verletzungen oder gar zum Tode führen können, erzählt er an vielen Beispielen, aber die Ärzte und die Zeitung würden trotzdem stets behaupten: "Sport ist gesund".

Wohltuende Alternative

Der Abend war eine wohltuende Alternative zu vielen heutigen Kabarettprogrammen. Kreisler bleibt mit seinen alten, bösen Liedern nur mit dem Titel an der Oberfläche, oft will die einschmeichelnde Melodie überhaupt nicht zu seinen Texten passen - wie bei der Walzermelodie mit der Taubenvergiftung. Hört man genauer hin, erkennt man den kritischen Zeitinterpreten und Visionär. Denn kritisch, augenzwinkernd, bissig und mit einer ihm eigenen Komik und Direktheit nimmt er bei seinen Texten kein Blatt vor den Mund.

Drei Zugaben mussten Heribert Haider und Tobias Jackl geben. Schon daran war zu erkennen, heute sicherlich einige Menschen solche Künstler wie Kreisler mit ihren politischen oder problematischen Liedern, Lieder mit Spaß und Tiefgang, aber auch mit viel sozialkritischer Boshaftigkeit vermissen.

Christel Ney