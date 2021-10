Holzplatten zeigen Ausmaß von Mömlingens Solarpark

An dieser Stelle ohne Böschung ist die Sicht auf die umgebende Landschaft tatsächlich durch die Panels verstellt

Holzpfosten mit einem schrägen Brett darauf: Die standen am Wochenende nicht zufällig in Mömlingen in der Landschaft herum. Sie sollen zeigen, wie groß die einzelnen Bauteile einer Photovoltaik-Anlage werden, die die Gemeinde als großen Solarpark auf einer Anhöhe bauen will.

Die Gemeinde plant mit dem Betreiber, der Main-Spessart-Solar, den Solarpark auf der Anhöhe »Lichte Platte«. Die Anlage soll einmal so viel Strom erzeugen, dass damit theoretisch mehr als der ganze Orte versorgt werden könnte. Sie nimmt dafür eine Fläche von 16 Hektar ein; das entspricht 22 Fußballfeldern. Um Bürger über Details zu informieren, setzt Scholtka für Donnerstag, 19 Uhr, eine Bürgerversammlung in der Kultur- und Sporthalle an.

Aufgestellt an den Eckpunkten

Bereits am Samstag lud er die Bevölkerung ein, sich selbst ein Bild von den Ausmaßen der Anlage zu machen. Er ließ Attrappen aus Holz im originalgetreuen Maßstab auf dem dafür vorgesehenen Gelände aufbauen - an den jeweiligen Endpunkten der großen Fläche. Der Hang fällt entlang der Strecke unterschiedlich steil ab. Eines der Holzmodelle stand in abfallendem Gelände. Wo das zweite Modell stand, war das Gelände höhengleich mit der Straße.

Die Bürger liefen die gesamte Länge von einem knappen Kilometer ab. Scholtka erklärte dazu: Die erste Reihe der Panels werde in einem Abstand von etwa neun Meter zum asphaltierten Weg auf der Höhe errichtet. Neben der Straße sei zunächst ein Grünstreifen mit einer Breite von fünf Metern vorgesehen. Dann werde ein etwa 1,8 Meter hoher Zaun das Gelände sichern. Dahinter schließe sich ein vier Meter breiter Bewirtschaftungsweg an.

Eine Teilnehmerin bemängelte, dass durch die Anlage das Panorama mit den schönen Sonnenuntergängen nicht mehr so wie jetzt noch wahrgenommen werden könne. Weitere Kritik äußerten die Bürger vor Ort nicht.

Wird die Sicht eingeschränkt?

»Man kann über die Anlage beim Spaziergang auf dem Weg hinweg schauen«, sagte der Bürgermeister. Das sei an den meisten Stellen möglich, da die Oberkante der blauen Solar-Panels nur etwa 50 Zentimeter über dem Niveau der Straße liege. Nur in einem kleinen Bereich am Endpunkt der Anlage, an dem es keine Böschung gibt: Da sei der Blick eingeschränkt, räumte Scholtka ein. Gehe man weiter oben am Waldrand entlang, könne man ohnehin über die Anlage schauen.

Er ging auch darauf ein, warum ausgerechnet dieses Gelände ausgesucht wurde. Zum einen sei die Ausrichtung der Anlage zur Stromgewinnung optimal. Zum anderen sei die Strecke ins Umspannwerk nach Großostheim durch den Wald kurz. Mit Blick auf die Sorge eines Landwirts um den Verlust von Ackerflächen fügte Scholtka an: Es handele sich um die am wenigsten ertragreichen Böden der Gemeinde. Er wies darauf hin, dass ein Fotomontage im Netz nicht realistisch sei.

Hauptinvestor des großen Solarparks ist die Main-Spessart-Solar, die die Investitionskosten mit etwa zehn Millionen Euro beziffere. Die Genossenschaft »Bürgerenergie Mömlingen« beteilige sich mit maximal einem Drittel, sagte Scholtka. Mit insgesamt 42 Eigentümern müssten Pachtverträge abgeschlossen werden. Die Gemeinde zahle etwa 1.000 Euro Pacht pro Hektar und damit deutlich mehr als die ortsübliche Pacht für Ackerland

»Mit 20 Millionen Kilowattstunden erzeugter Leistung wird Mömlingen energieautark«, nannte Scholtka einen Grund für den Bau der Anlage an. In der Gemeinde würden derzeit etwa 14 Millionen Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Auf ein Detail wies Scholtka abschließend hin: Der Betreiber der Anlage muss der Bundesnetzagentur ein Preisangebot machen. Auf dieser Basis wird entschieden, ob die Anlage überhaupt gebaut werden kann oder nicht.

Hans-Jürgen Freichel