Holzfäller nehmen 2022 den Hallwald ins Visier

Weilbacher Rat beschließt Forstbetriebsplan

Insgesamt wurden sechs Prozent der Waldfläche bearbeitet. Auch in diesem Jahr war der Anteil an Schadholz mit 15 Prozent relativ hoch. In normalen Jahren liegt dieser Anteil in der Gemeinde bei etwa zwei Prozent. In den jungen Beständen konnten nicht alle Pflegemaßnahmen durchgeführt werden, insgesamt seien dort aber seit 2015 die notwendigen Arbeiten erledigt worden. Pflegedefizite gäbe es derzeit in den älteren und alten Beständen, die im kommenden Jahr ausgeglichen werden sollen. Dort wurde wegen der extremen Witterung, dem hohen Schadholzaufkommen und des damit verbundenen niedrigen Holzpreises weniger Holz eingeschlagen.

Geplant waren für dieses Jahr 1.400 Festmeter, geerntet wurden 1.500 Festmeter, größtenteils mit knapp 800 Festmeter in der Altdurchforstung und der Jungdurchforstung mit 400 Festmetern, wo eigentlich die doppelte Menge geplant war. 230 Festmeter trug die Endnutzung bei, bei der eigentlich kein Einschlag geplant war. Für das Jahr war ein neutrales Ergebnis geplant, durch geringere Aufwendungen konnte aber letztlich bei 115.000 Euro Einnahmen mit 26.000 Euro ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Die Bundeswaldprämie wurde im Februar ausgezahlt, die Fördergelder für die Pflege junger Bestände und deren Vorbereitung wird 2022 erwartet.

Ehrgeizige Ziele

Anspruchsvolle und ehrgeizige Ziele hat sich die Forstverwaltung für das kommende Jahr gesetzt. Dann sollen mit 6.400 Festmetern mehr geerntet werden, als in den letzten vier Jahren zusammen. Vor allem die Altdurchforstung mit 3.400 Festmetern und die Endnutzung mit 2.000 Festmetern sollen wesentlich zur Erntemenge beitragen. Ein Schwerpunkt im kommenden Jahr liegt im Bereich des Hallwaldes. Dort ist ein Durchforstungsdefizit entstanden, dessen Aufarbeitung im kommenden Jahr dringend angegangen werden muss. Deshalb sollen jetzt vorrangig die seit Längerem ungepflegten Bestände und solche mit schnell wachsenden Baumarten etwa auch im Bereich Sansenhöhe bearbeitet werden. Dem Aufgabenpensum entsprechend werden in der Waldpflege verstärkt Kapazitäten benötigt.

Ziel ist es auch weiterhin, den Wald nachhaltig zu bewirtschaften. Ökonomische, ökologische und soziale Belange sollen gleichzeitig und gleichmäßig bedient werden. Um diesen vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden, ist eine entsprechende Behandlung notwendig. Die Pflege junger Bestände kostet Zeit und Geld, ist aber als eine Investition in die Zukunft zu sehen, denn sie fördert dauerhaft Artenvielfalt, Klimatoleranz, Stabilität und damit auch Produktivität. Das Gremium genehmigte einstimmig den vorgelegten Betriebsnachweis 2021 und die Jahresbetriebsplanung 2022.

Hans-Jürgen Freichel

Gemeinderat in Kürze Satzung: Eine redaktionelle Änderung gab bei der Satzung über die Erhebung von Gebühren für das Friedhofs- und Bestattungswesen. Einstimmig wurde beschlossen, an einer Stelle statt Kommunalunternehmen Markt Weilbach nur noch den Begriff Markt Weilbach zu verwenden. Spende: Einstimmig beschloss das Gremium die Annahme einer Spende für den Kindergarten. Grabsteine: Ein Bürger aus Weckbach regte an, historische Grabsteine auf dem Friedhof nach Ablauf der Fristen nicht zu entsorgen, sondern als Denkmäler zu erhalten und auf dem Friedhof separat aufzustellen. Welche Grabsteine besonders erhaltenswert seien, sollte eine Expertise durch den Heimatverein unter Beteiligung der Verwaltung ergeben. Einstimmig wurde beschlossen, dass hierfür ein Konzept ausgearbeitet und dann zur Beratung wieder vorgelegt werden solle. Nichtöffentliche Sitzung: Bürgermeister Haseler informierte, dass 13 Luftfilter für gut 15.000 Euro angeschafft wurden, die mit 50 Prozent bezuschusst werden. Die Geräte liefert die Firma WA Bleib Gesund aus Eichenried. Verkehrsschild: In der Reuenthaler Straße fehlt ein Verkehrsschild für die Parkregelung. Einstimmig wurde der Standort für die Anbringung festgelegt. Jahresrückblick: Bürgermeister Robin Haseler ließ das Jahr 2021 sowohl für die Arbeit des Gemeinderates als auch für die Verwaltung Revue passieren und sprach die wichtigsten Entscheidungen an, die im kommenden Jahr auf der Agenda stehen. Besonders im Bereich der Wasserwirtschaft stehen wichtige Entscheidungen an. Zu beachten sei dabei, dass die Gewerbesteuereinnahmen in der Gemeinde drastisch gesunken sind.