Holzernte-, Forstkultur- und Wegebauplan genehmigt

Rat: Kirchzeller Gremium entscheidet einstimmig

Kirchzell 12.03.2023 - 19:00 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Für Wegebau sollen im Gemeindewald Kirchzell in diesem Jahr 25.000 Euro aufgewendet werden

Geprägt war das Jahr 2022 von einem Schadensereignis in bisher nicht bekanntem Ausmaß Anfang April. Da fiel eine große Menge Nassschnee, was enormen Schaden im Wald durch Kronenbrüche insbesondere an Kiefern und Fichten zur Folge hatte. Zahlreiche ältere Buchen und Eichen wurden durch die Schneeauflage entwurzelt. Die kronenlosen Stämme mussten schnellstens aufgearbeitet werden, da das Holz eine ideale Brutstätte für den Borkenkäfer ist. Die Aufarbeitung der Kalamitätshölzer war mit hohen Kosten verbunden und wegen der arbeitsintensiven Bearbeitung konnten statt der für das Jahr 2022 geplanten Erntemenge von 8700 Festmeter (fm) nur 5900 fm geerntet werden. Da aber an anderer Stelle Geld eingespart wurde, wurde der geplante Überschuss aus der Waldbewirtschaftung 2022 mit 312.000 Euro sogar geringfügig überschritten.

In diesem Jahr sollen 6600 fm Holz geerntet werden, von denen etwa 430 fm nicht verwertet werden können. Dabei hat Fichte mit 3850 fm den größten Anteil, auch wegen des darin enthaltenen Käferholzes von 1035 fm. Es folgt Kiefer (1300 fm), Buche (635 fm), Eiche (210 fm) und Douglasie (140 fm). Das meiste Holz kommt mit 3060 fm aus der Jungdurchforstung (3060 fm), gefolgt von der Altdurchforstung (1960 fm), dem Käferholz (1035 fm) und jeweils 250 fm aus der Endnutzung und der Jungwuchspflege. 550 fm Brennholz sollen bereitgestellt werden. Dafür wurden die Preise neu festgelegt. Sofern dem Laubholz auch Nadelholz beigemischt werde, kostet der Festmeter künftig 62,50 Euro, reines Laubholz 75 Euro und Nadelholz 50 Euro. Für waldbauliche Investitionen sind in diesem Jahr 17.000 Euro eingeplant, für Wegebau 25.000 Euro. Gerechnet wird in diesem Jahr mit einem Überschuss von 127.000 Euro.

Hans-Jürgen Freichel