Holpriger Start für digitalen Impfpass im Kreis Miltenberg

Blick in fünf Apotheken

Miltenberg 15.06.2021

Dieser Patient holt am Montag für sich und seine Lebensgefährtin den digitalen Impfpass bei der Parkapotheke.

Die Zeit zwischen der Bekanntgabe, dass die Apotheken den digitalen Impfpass ausstellen können und der Umsetzung sei sehr kurz gewesen, kritisiert Tom Grittmann von der Parkapotheke in Miltenberg: »Das war mal wieder so ein typisches Spahnsches Ding.« Wegen der ständigen kurzfristigen Vorgaben sei es bislang ohnehin ein herausforderndes Jahr für die Apotheken gewesen. Aber trotz Zeitnot habe er dennoch alles rechtzeitig umsetzen können: »Glücklicherweise konnten wir das hier bei uns im ersten Stock gut managen.« Die Menschen seien dafür sehr dankbar gewesen. Bis zum Abend hatte Grittmann bereits 80 Impfpässe trotz der anfänglichen Serverprobleme ausgestellt. Zusammen mit Isabel Fitzner, die bislang nur getestet hat, kann er das auch gut personell stemmen. Sie kann sich jeden Vormittag voll und ganz nur auf die Impfpässe konzentrieren, während in der Apotheke im Erdgeschoss das Tagesgeschäft normal ablaufen kann.

Bei Katja Neuerer in der Anker-Apotheke lief die Internetplattform erst gegen 9.30 Uhr stabil. Vorher verzeichnete sie, wie ihre Kollegen auch, mehrere Abstürze. Auch sie hat einen extra Platz mit Laptop für die Ausstellung der Impfpässe eingerichtet. »So etwas kann man schlecht an der Kasse machen, da blockiert man ja einen Arbeitsplatz«, so Neuerer. Zum Tagesgeschäft kämen vor allem noch viele Telefonate dazu, da die Leute sich vorab informieren wollten. Neuerer bemängelt die kurze Zeit von der Bekanntgabe zur Umsetzung. »Probeläufe gab es nicht, der erste digitale Impfpass wurde live und in Farbe am ersten Patienten ausprobiert.« Bis zum Nachmittag hatte sie 14 Pässe ausgestellt, am Mittag war es dann schon Routine. Dennoch: Ihrer Meinung nach seien diese schnellen Beschlüsse mitunter schwammig formuliert und sie habe Bedenken, dass da eventuell auf die Apotheken noch etwas zukommen könnte.

Barbara Zeitner hatte auf ihrer Facebookseite ein paar Tage zuvor die Leute gebeten, Zeit und Verständnis für den Start am Montag mitzubringen. Um 8.30 Uhr sei ihr System kurzfristig abgestürzt, »aber tagsüber lief es dann«. Auch sie hat im Nebenraum ihrer Nord-Apotheke einen Arbeitsplatz eingerichtet. Zunächst hielt sich die Patientenschlange in Grenzen, aber sie rechnet schon im Laufe der Woche mit mehr Zulauf. Bis zum Nachmittag hatte sie 24 Pässe ausgestellt. Die Menschen, die den QR-Code haben wollten, waren bunt gemischt, von jung bis alt, Retter, Pflegekräfte, Senioren und viele andere mehr.

Große Nachfrage verzeichnet die Schwanen-Apotheke in Klingenberg. »Das Telefon steht nicht mehr still«, sagt die pharmazeutisch-technische Assistentin Kirsten Besuch, die die Pässe ausstellt, »viele möchten den Pass wegen Dienst- und Urlaubsreisen haben.« Die Apothekenangestellte beklagt die häufigen Abstürze des Programms - nicht nur morgens, auch mittags habe es einige technischen Probleme gegeben. Das sei für sie aber auch verständlich, wenn Tausende gleichzeitig auf das Programm zugreifen wollten.

Die Franken-Apotheke in Wörth geht auf Nummer sicher. Inhaberin Bich Tran-Ngo geht es langsam an. Sie hat das Programm erst bei sich und ihren Mitarbeitern getestet. »Also das funktioniert erstaunlich gut, besser als gedacht. Wir fangen aber erst heute richtig damit an. Aus Erfahrungen der vergangenen Monate lassen wir uns einfach dafür mehr Zeit.« Auch Tran-Ngo stellt die Impfpässe in einem separaten Beratungsraum aus. Bei ihr geht es nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung - sie möchte Menschenansammlungen vermeiden.

Anja Keilbach

Hintergrund: Digitaler Impfpass Mit dem digitalen Impfpass kann der vollständig Corona-Geimpfte seinen Status auf dem Smartphone nachgewiesen werden. Das Digitalzertifikat ist eine freiwillige Ergänzung des weiterhin gültigen gelben Impfheftes aus Papier. Die Patienten gehen zur Apotheke, legen den Impfpass zusammen mit dem Personalausweis vor. Die Apothekenangestellten geben die Nummern und das Impfdatum in das Programm "Mein-Apotheken-Portal" ein. Die Apotheken mussten sich vorher mit einer Kennziffer identifizieren. Pro Impfung gibt es einen Ausdruck und einen QR-Code. Diese Codes können die Patienten auf ihrem Smartphone in der Corona-Warn-App oder auch der neuen Cov-App einpflegen. Einige Apotheken bieten den Service an, dass sie an Ort und Stelle den Code im Smartphone einpflegen. Geduld und Verständnis sollten die Patienten aber mitbringen.