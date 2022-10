Hohlmeyer fordert europäische Energiepolitik

Mittelstandsunion: Probleme der Unternehmen beleuchtet

Kleinwallstadt 21.10.2022 - 16:27 Uhr 2 Min.

CSU-Politikerin Monika Hohlmeier und der Unternehmer Ludwig Jakob auf dem Podium. Foto: Hans-Jürgen Freichel

Mit Unterstützung des Kleinwallstädter Unternehmers Ludwig Jakob konfrontierte MU-Vorsitzender Uwe Rohe Hohlmeier mit den derzeitigen konkreten Problemen des Mittelstandes. Explodierende Energiepreise stellten die Unternehmen vor schwierige Herausforderungen, eine tiefe Rezession der Wirtschaft werde erwartet, und fehlende Sicherheit bei der Energieversorgung hemme die Betriebe. Des weiteren fehlten mittlerweile viele Fachkräfte in allen Bereichen. Jetzt sei die Politik gefordert.

Hohlmeier erklärte, es werde gegen alle möglichen Varianten der Energieerzeugung gekämpft, aber kein Politiker gebe eine Antwort, wo ausreichend Energie herkommen solle. Einige verschanzten sich hinter ihren Ideologien. Diese aufzugeben seien sie nicht bereit. Wenn das Angebot - wie derzeit in Deutschland - künstlich verknappt werde, müsse man sich nicht über steigende Preise wundern.

Das Land habe sich mit den gleichzeitigen Stilllegungsentscheidungen unter Zeitdruck gesetzt, ohne kurzfristig über ausreichende Alternativen zu verfügen. Man kaufe jetzt teuren Strom ein, was die Preise erhöhe, die dann andere Länder nicht mehr zahlen könnten und deshalb stinksauer auf Deutschland seien. Die beste Lösung sei eine Energiepolitik im europäischen Rahmen, wo man gemeinsam an der Steigerung der Energieeffizienz arbeiten müsse und bis zur Lösung ausreichend Energie aus unterschiedlichen Quellen bereitstellen sollte.

Energieeinsparung werde derzeit als wichtigstes Ziel definiert, statt sich darum zu kümmern, genügend Energie bereitzustellen. In einem gemeinsamen europäischen Energiemarkt könne jedes Land seine Stärken einbringen, ohne dass man voneinander abhängig werde, was aber an einem Sonderweg Deutschlands scheitern könnte, »da wir dazu neigen, andere Länder über richtige und falsche Energiepolitik zu belehren«.

Auch zum Fachkräftemangel hatte Hohlmeier einen Lösungsansatz: Statt Migration in die Sozialsysteme sollte eine Migration in den Arbeitsmarkt das Ziel sein. Das sei möglich, wenn Arbeiten in Deutschland für Ausländer einfacher werde. Statt deutsche Schulen im Ausland zu schließen, sollten eher weitere eröffnet werden, um den Einheimischen Sprache und Kultur der Deutschen näherzubringen. Junge Menschen könnten dann nach der Schule zu uns kommen, um eine Lehre zu machen oder zu studieren.

In Thailand sei die Pflege von alten und behinderten Menschen eine kulturelle Aufgabe, der sich ein Großteil der Bevölkerung verpflichtet fühle. Die deutschen Botschaften müssten dies nutzen und neu organisiert werden, um die Menschen zu beraten, die in Deutschland arbeiten wollen, und eine schnelle Visumsvergabe sicherzustellen. »Wir wollen den anderen Ländern nicht ihre Arbeitskräfte rauben«, sagte Hohlmeyer. »Wenn es Länder gibt, in denen Frauen auf dem Arbeitsmarkt keine Zukunft haben, sollten wir diese so ausbilden oder qualifizieren, dass sie sich bei uns selbst verwirklichen können.«

Ein weiteres Problem sei ebenfalls leicht zu lösen. Komme etwa eine Krankenschwester aus Portugal zum Arbeiten nach Deutschland, sei sie oftmals enttäuscht darüber, wie wenig Kompetenzen sie hier gegenüber ihrer Tätigkeit zu Hause habe. Daher müsse über eine notwendige Anpassung der Vorschriften nachgedacht werden.

