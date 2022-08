Hohlfeld und sein »Liebesland« - Ausstellung in Amorbach

Italienisches Landschaftsidyll in Zeichnungen und Aquarellen

Amorbach 01.08.2022 - 16:47 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Thomas Hohlfeld zeigt in Amorbach Bilder von seinem "Liebesland"

Der 1952 geborene ehemalige Kunsterzieher am KEG Amorbach hat sich nach der Pensionierung einen Traum erfüllt, den er im Ausstellungskatalog so beschreibt: »Ich kenne diese Gegend seit 2017. Vom Balkon konnten wir den Golf von Policastro überblicken. Ich verliebte mich in dies Land und stellte mir vor, dessen Küste mit einem Segelboot zu bereisen, so wie es die Hellenen taten ? Seit 2021 besitze ich 15 km von der Küste entfernt ein Haus auf rund 2000 qm Grund.«Dafür nimmt er auch die aufwendige Anreise von 1500 Kilometern gerne in Kauf.

Skizzenhafte Bilder

Hohlfeld zeigt Malereien und Zeichnungen, die er während seiner Aufenthalte 2021 und 2022 schuf. 83 Bilder entstanden, in Amorbach sind 62 zu sehen. Neben den großformatigen Bildern herrschen die Formate A 4 und A 5 vor, viele mit Skizzencharakter, fast alle im Freien entstanden, einige vom Boot aus, mit Bleistift und dann aquarelliert, manchmal auch mit dem Einsatz von Buntstiften. Die Arbeiten überzeugen gerade durch ihren Skizzencharakter, durch den schnellen Strich, durch das südliche, flirrende Licht, das von ihnen ausgeht und das durchaus die Sehnsucht nach dem Süden wecken kann.

Von »Geliebter« und »Ehefrau«

Hohlfeld im Katalog: »Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dort auf längere Zeit zu hausen und zu arbeiten. Meine künstlerische Arbeit kann ich dort gewiss sehr gut vorantreiben ? Das Ganze ist ein Umbruch, ein Aufbruch, belebend ?« Ein Abschied von Amorbach und seinem Wohnort Gottersdorf ist das nicht - im Gegenteil. Es ist eher ein Brückenschlag zwischen den Regionen in Deutschland und Italien durch den 70-Jährigen, der nach der aktuellen Schau daran denkt, seine Ausstellung über sein Leben und Arbeiten in Gottersdorf im italienischen Dorf zu zeigen, das er als seine »Geliebte« bezeichnet, während er in Gottersdorf und auch Amorbach die »Ehefrau« sieht. Sein Credo: »Ich kann mich sowohl hier als auch dort aufhalten.«

Die Ausstellung »Liebesland« ist geöffnet am Donnerstag, 4. August, von 19 bis 21 Uhr und an drei Sonntagen: am 7. und am 14. August von 14 bis 17 Uhr und am 21. August von 11 bis 17 Uhr. Andere Termine können mit Thomas Hohlfeld abgesprochen werden: euphilon22@googlemail.com.