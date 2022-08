Hofstettener Ortsrundgang auf heißem Pflaster

Bürgermeister Köhler informiert über Projekte

Kleinwallstadt 04.08.2022

Bei der Ortsbegehung in Hofstetten informierte Bürgermeister Thomas Köhler über verschiedene Projekte, hier die neu angelegte kleine Parkanlage "Denninger Straße".

Die Grillhalle wurde im Zuge einer umfangreichen Erdverkabelung mit einem zeitgemäßen Stromanschluss versorgt. An der Sickenthalhöhe wurde einen neue Schutzhütte gebaut, die durch ein Förderprojekt im Naturpark Spessart mitfinanziert wurde. Die Stilllegung von Waldflächen betreffen in Hofstetten die Bereiche in den Waldabteilungen Hallrain, Buch und Heinst. Entgegen der Ankündigung Mitte 2021 ist es nun beabsichtigt, das ganze Ortsgebiet von Kleinwallstadt und Hofstetten samt Gewerbegebiet komplett im Jahr 2023 mit einer flächendeckenden Glasfaserverkabelung zu versehen.

Auf dem Friedhof

Auf dem Friedhof wurde westlich der Aussegnungshalle eine neue Urnenstele mit 16 Kammern neu errichtet und fertiggestellt, weiterhin ein kleiner Friedpark mit einer Winterlinde im Zentrum um die Urnengräber angelegt. An einer abgerundeten kleinen Mauer aus Granitsäulen mit einer Gedenksäule samt Kreuz finden Blumen und Kränze Platz.Insgesamt vier Wildbienenhäuser aus Douglasienholz sind im Rahmen des Förderprogramms »Flur Natur« in Kleinwallstadt und Hofstetten aufgestellt worden, die von Grundstückseigentümern als Paten zur Verfügung gestellt wurden. Pate auf dem Gemeindegrundstück in Hofstetten ist Christian Stahl.

Die Planungen zur umfangreichen Sanierung der Straßen Köhlersweg und Am Fesenbuckel mit Austausch der Wasserleitung und des Kanals mit einem Kostenvolumen von über 1,5 Mio. Euro sind in vollem Gang. Rechtzeitig vor Baubeginn im Frühjahr wird es Anliegerinformationen geben. Bereits im Vorfeld dieser Maßnahmen wird vom Bayernwerk die Straßenbeleuchtung in der Birkenstraße modernisiert, Dachverkabelungen abgebaut, zusätzliche Straßenleuchten installiert und Erdkabel verlegt.

Kleine Parkanlage

Die kleine Parkanlage »Denninger Straße« ist mit Parkbänken, Brunnen, Pflanzungen und neuen Straßenleuchten neu gestaltet. Am Alten Rathaus wurden einige Sanierungsarbeiten im Eingangsbereich und an der Fassade vorgenommen. In der Ortsmitte mit Backhaus wurde in Verbindung mit dem Brunnenplatz ein Ortsmittelpunkt geschaffen, an dem man sich zwanglos treffen, aber auch feiern kann. In einem öffentlichen Bücherschrank können Bücher abgegeben und entnommen werden.

Ausführlich informierte Bürgermeister Köhler über die Pläne zur Erweiterung der Ortsmitte mit Räumen für die Dorfgemeinschaft und die Freiwillige Feuerwehr mit einer Kostenschätzung laut Ortsplaner Rainer Tropp von 900.000 Euro. Auf dieser Basis werden die weiteren Planungsleistungen aktuell beschränkt ausgeschrieben. Köhler erinnerte an die Feierlichkeiten »50 Jahre Eingemeindung Hofstetten« im Juli 2021. Informativ ging er noch auf verschiedene Themen ein: Die Modernisierung der Wasserversorgung, Vereinsförderung, Anschaffung von GPS-Geräte für die Feldgeschworenen und Streuobstpflanzungen.

Nach dem informativen Rundgang gab es vom Markt Kleinwallstadt abschließend einen Umtrunk und Imbiss auf dem Brunnenplatz, wo noch in geselliger Runde über das eine oder andere Thema diskutiert wurde.

Christel Ney