Hofhaus in Rimhorn nach Sanierung offiziell eröffnet

Kleinod für den Lützelbacher Ortsteil

Lützelbach 24.04.2022 - 11:55 Uhr 2 Min.

Freude über die Sanierung des Hofhauses (von links): Edwin Wießmann, Vorsitzender der Rimhorner Gemeindevertretung, Lützelbachs Bürgermeister Uwe Olt, Thomas Heß, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, und Ortsvorsteher Markus Reeh.

Im ursprünglichen Besitz von Rudolf Victor von Pretlack (1668 bis 1737) erlebte das Gebäude eine wechselvolle Geschichte. 1950 wurde es von der damals noch selbstständigen Gemeinde erworben und steht nun im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms der Dorfgemeinschaft zur Verfügung. Am vergangenen Samstag wurde die offizielle Eröffnung gefeiert, die eigentlich schon 2021 stattfinden sollte, aber durch die Corona-Pandemie ausgebremst wurde.

»Harter Kampf«

Ab 14 Uhr gab es die Möglichkeit, die Räume zu besichtigen. Die Ortsvereine bewirteten mit Kaffee und Kuchen. Durch das rund zweistündige Eröffnungsprogramm im Gewölbekeller des Hofhauses führte Ortsvorsteher Markus Reeh. Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit von der ortsansässigen Band Brush and Bass. Edwin Wießmann, Vorsitzender der Gemeindevertretung, berichtete von einem »harten Kampf«, der sich über Jahre hingezogen habe. Nicht alle im Ort seien mit dem Vorhaben »Hofhaus« einverstanden gewesen. »Es ist ein schönes Haus geworden, und es ist gelungen«, stellte er fest und meinte: »Der alte Pretlack hätte seine Freude«.

Lützelbachs Bürgermeister Uwe Olt stimmte Wießmann zu, dass es sich bei der Sanierung um einen Kraftakt gehandelt habe, der sich über rund zwei Jahrzehnte erstreckte. Die Trockenlegung der Kellerräume sei eine besondere Herausforderung gewesen. Die offizielle Eröffnung bezeichnete er als bedeutendes Ereignis in der ganzen Gemeinde Lützelbach. Mit dieser Maßnahme bleibe Rimhorn im Gespräch. Der ursprüngliche Gedanke, im Hofhaus wie in der Vergangenheit Wohnraum zu schaffen, sei letztlich verworfen worden, sodass das Hofhaus nun allein einem öffentlichen Zweck diene. Laut Olt wurde das Landesamt für Denkmalpflege eng in die Planungen eingebunden.

Zahlreiche Workshops

Der Rathauschef erinnerte an die zahlreichen Workshops zur Gestaltung des Hofhauses mit starker Bürgerbeteiligung. »Das war toll«, lobte er und äußerte die Idee, eine Art Hofhausgruppe einzusetzen, die einen Planungsrahmen für Veranstaltungen erstellt und sie koordiniert. Das Gebäude warte nun darauf, genutzt zu werden.

Eine interessante und kurzweilige Zeitreise zur Geschichte präsentierte Thomas Heß, Vorsitzender des örtlichen Heimat- und Geschichtsvereins, in einer Bildpräsentation. Vom ursprünglichen Besitz der Rodensteiner in Person von Christiane Margarete von Bernsdorff, die durch Heirat mit Rudolf Victor von Pretlack das Dorf Rimhorn und seine Ländereien als Mitgift in die Ehe gebracht hatte, wurde nach dessen Tod der Besitz an die Herrschaft von Breuberg verkauft, die es dann in Parzellen aufteilte und weiter veräußerte.

Als Kindergarten genutzt

Bis 1950 blieb das Hofhaus in Privatbesitz, wurde sogar um 1944 als Kindergarten genutzt und nach Kriegsende von der Erbengemeinschaft Degreif an die Gemeinde verkauft. Es diente bis in die 1980er Jahre hinein als Wohnraum und als Büro fürs Bürgermeisteramt. Nach umfangreicher Renovierung in den Jahren 2002 bis 2009 wurde es als Dorfgemeinschaftshaus mit Trauzimmer genutzt. »Das Faszinierende an Geschichte ist, dass sie nie fertig ist, denn heute ist morgen schon gestern« schloss Heß unter Beifall.

RUTH WEITZ

Stichwort: Hofhaus Rimhorn Von 2001 bis 2009 - dem ersten Bauabschnitt des Hofhauses Rimhorn - wurden das Erdgeschoss mit Trauzimmer und der Saal für Feierlichkeiten renoviert sowie unter anderem neue Fenster eingebaut. Auch die Heizung und Elektrik wurden auf den neuesten Stand gebracht, das Dach saniert, der Keller abgedichtet und die Außenfassade verputzt. Der Kostenrahmen umfasste knapp 1,2 Millionen Euro, wovon 325.000 Euro als Zuschuss vom Land Hessen flossen. Beim zweiten Bauabschnitt ab 2016 mussten im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms rund 700.000 Euro aufgebracht werden. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 380.000 Euro. Die Räumlichkeiten stehen nun den Vereinen der Dorfgemeinschaft Rimhorn zur Verfügung: der Freiwilligen Feuerwehr, dem Skiclub, dem Verkehrs- und Verschönerungsclub sowie dem Heimat- und Geschichtsverein. Letzterer wird im Dachgeschoss das Gemeindearchiv einrichten und einen Besprechungsraum nutzen können. ruw