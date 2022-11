Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hoffmann: Handwerk braucht schnelle Hilfe

Gespräch mit der Metzger-Innung Miltenberg

Bürgstadt 02.11.2022 - 15:56 Uhr < 1 Min.

Schweinebäuche und Koteletts in einer Fleischerei.

Er habe bereits im August Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf die brisante Situation verschiedener Branchen in seinem Wahlkreis hingewiesen, schreibt Hoffmann. Leider habe er bis heute keine Reaktion erhalten. »Wir im Handwerk versuchen, gute Wurst zu machen, und legen viel Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität, das ist entsprechend aufwendig«, wird Neuberger in der Pressemitteilung zitiert.

Seit Monaten kämpften die Betriebe mit den dramatischen Preissteigerungen bei Energie, Rohstoffen und beim Personal. »Wir können die Preissteigerung nicht an die Kunden weitergeben, weil auch diese mit höheren Lebenshaltungskosten zurechtkommen müssen«, so der Obermeister. Hoffmann ergänzte, dass eine effiziente Inflationsbekämpfung nur dadurch gesichert werden könne, dass die Preise aller Energieträger bezahlbar blieben. Andernfalls werde sich die Inflation »durch alle Sparten der Wirtschaft fressen«.

Die Situation für das Metzger- und Fleischerhandwerk sähen alle Teilnehmer als »höchst dramatisch« an, heißt es in der Mitteilung weiter: »Wenn diese Entwicklung nicht aufgehalten wird, sind Betriebe und Arbeitsplätze in Gefahr.« Für die regionalen Metzgereien, die systemrelevante Handwerksbetriebe seien, fehlten die richtigen Signale aus Berlin und damit würden Existenzen bedroht.

Hoffmann berichtet, er erhalte fast täglich Brandbriefe aus der heimischen Wirtschaft. »Wer jetzt zumacht, der macht nicht mehr auf«, schreibt er. »Die Bundesregierung lässt den Mittelstand im Stich, das kann einfach nicht sein.« Obermeister Neuberger erwarte, dass Hilfen für energieintensive Betriebe nicht nur der Industrie, sondern auch den energieintensiven Handwerksbetrieben zugute kämen.

Alexander Hoffmann versprach, sich in Berlin weiterhin für den Mittelstand stark zu machen: »Es braucht Lösungen für unsere Betriebe in der Region, denn das Gebot der Stunde ist Schnelligkeit.«

bal