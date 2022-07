Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stolperfallen beseitigen: Stadtrat hofft auf Förderung für Amorbacher Schlossplatz

Meldung an Regierung umfasst auch 345.000 Euro für Parkplatz der Schulz-Halle

Amorbach 08.07.2022 - 13:21 Uhr 3 Min.

Es ist wahrlich kein Vergnügen, über den Amorbacher Schlossplatz zu laufen - erst recht nicht, wenn man etwa einen Rollator hat. Foto: Winfried Zang

Sinn und Zweck der Städtebauförderung ist es unter anderem, Innenstädte zu stärken, nachhaltige Städtebaustrukturen fortzuentwickeln sowie den Bedürfnissen aller Bevölkerungsgruppen - einschließlich der besonderen Bedürfnisse älterer Menschen sowie von Haushalten mit Kindern und Menschen mit Behinderung Rechnung zu tragen. Hierzu gehört auch die »Förderung der barrierefreien Gestaltung der gebauten Umwelt«.

Diesen Aspekt berücksichtigt der Stadtrat bereits mit dem sogenannten Stadtbodenkonzept. Speziell der Schlossplatz war vom Gremium dabei mit höchster Priorität versehen worden - kein Wunder angesichts der unterschiedlichen Beläge, von Schlaglöchern und hervorstehenden Kanaldeckeln, die das Begehen für Senioren mit Rollatoren oder Familien mit Kinderwagen erschwert.

Bis das komplette Konzept umgesetzt wird, wird noch einige Zeit vergehen, aber dass der Schlossplatz nicht so lange warten kann, ist im Stadtrat unumstritten. Rund 110.000 Euro Kosten waren der Städtebauförderung im Vorjahr für die Verbesserung der Begehbarkeit gemeldet worden, in der aktuellen Meldung war der Posten aber nicht aufgeführt.

Grund für Stadtrat Bernhard Springer (CSU), für die erneute Aufnahme dieser Summe in die Meldung zu plädieren. Es gehe dabei nicht um die Komplettmaßnahme Schlossplatz, sondern nur um eine drängende, förderfähige Teilmaßnahme im Rahmen des Stadtbodenkonzepts, so Springer.

Gerhard Köhler, Geschäftsleiter im Rathaus, warf einen Blick auf den Zeitplan: Im Jahr 2023 wolle man rechtliche Fragen etwa im Hinblick auf Eigentumsrechte am Schlossplatz klären, zudem müsse das Stadtbodenkonzept noch formell im Stadtrat beschlossen werden. Im Jahr 2024 seien erste Schritte in Sachen Schlossplatz denkbar, glaubt Köhler. Aber auch wenn das Geld 2023 noch nicht gebraucht werden sollte, so sei es doch sinnvoll, bereits jetzt die Summe einzustellen und die Meldung notfalls zu verlängern, argumentierte Bernhard Springer und stieß damit auf offene Ohren.

Ob es die angesprochenen 110.000 Euro sind, soll zunächst mit dem zuständigen Planungsbüro besprochen werden, denn die Baukosten haben sich in jüngster Zeit dynamisch entwickelt. Nach Rücksprache mit dem Büro soll nach einstimmigem Votum des Stadtrats eine realistische Summe festgelegt werden, die in die Meldung einfließen soll.

Daneben sollen nach dem Willen des Stadtrats weitere Maßnahmen verlängert werden. Diese waren bereits 2022 gemeldet, aber nicht umgesetzt worden. Dabei handelt es sich um 345.000 Euro für den Parkplatz der Schulz-Halle, 25.000 Euro jährlich für die Fortführung des kommunalen Förderprogramms sowie jährlich 10.000 Euro für die Fortführung der städtebaulichen Sanierungsberatung. Neu aufgenommen werden 30.000 Euro für Stadtmobiliar - ebenfalls eine Maßnahme aus dem Stadtbodenkonzept. Damit sollen etwa Bänke und Fahrradständer angeschafft werden. Gerade bei den Bänken müsse sich rasch etwas tun, forderte Stephan Schüller (SPD), denn man sehe, dass gerade Ältere gar nicht mehr hochkommen von den Bänken.

Eine Nachfrage Springers, warum der geplante kulturhistorische Weg nicht mehr in der Meldung aufgeführt sei, konnte Gerhard Köhler beantworten: Die Maßnahme sei bereits auf dem Weg, die Ausschreibungstexte seien fertiggestellt und man hoffe auf eine Umsetzung des Vorhabens im Herbst dieses Jahres.

Stadtrat in Kürze Regionalplan: Im Zusammenhang mit der Aktualisierung des Kapitels »Wasserwirtschaft« im Regionalplan Bayerischer Untermain hat der Stadtrat in Rücksprache mit der Forstverwaltung gebeten, eine Passage zur Forstwirtschaft zu ergänzen. So soll der Passus »Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Wasserversorgung bedeuten keine über die bestehenden gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden zusätzlichen Beschränkungen für die Landwirtschaft« um »Forstwirtschaft« ergänzt werden. Einen Vorschlag, die Passage zur Windkraftnutzung zu ergänzen, lehnte der Stadtrat einstimmig ab. Hier wäre es um die zusätzliche Aufnahme von Windkraftanlagen bei der Auflistung von Einzelvorhaben ohne tiefgreifende Geländeeinschnitte gegangen - etwa die Errichtung von Aussiedlerhöfen oder deren Erweiterung, Sport- oder Golfplätze oder Radwege. Die Ergänzung um Windkraftanlagen sei überflüssig, da jede einzelne Anlage eine Einzelfallprüfung durchlaufen müsse. Ja zu Zweckvereinbarung: Einstimmig sagte der Stadtrat Ja zur Erweiterung der Zweckvereinbarung über die Bestellung eines gemeinsamen behördlichen Datenschutzbeauftragten. Zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen existiert seit 2019 eine Zweckvereinbarung über die Bestellung eines gemeinsamen behördlichen Datenschutzbeauftragten. Nun möchte auch die Gemeinde Großwallstadt beitreten. Damit dies geschehen kann, müssen allerdings alle Beteiligten zustimmen. Ja zu Lidl-Werbung: Einstimmig sagte der Stadtrat Ja zur Aufstellung von Werbeanlagen im Zuge des Neubaus des Lidl-Marktes im Gewerbegebiet Krummwiese. Dabei handelt es sich um drei Wandlogos, eine Vitrine, zwei Standfahnen, drei Parkplatzschilder und ein Parkplatzschild für eine Elektro-Ladesäule. Homepage barrierefrei: Die Homepage der Stadt Amorbach ist nun barrierefrei, gab stellvertretender Bürgermeister Wolfgang Härtel (SPD) bekannt, der die Sitzung leitete. Nun können sich Besucher der Seite die Inhalte vorlesen lassen, aber auch die Schrift vergrößern und sich über weitere Erleichterungen freuen. Freibad: Seit die Reinigungsfirma im Amorbacher Freibad das Personal gewechselt habe, sei der Sanitärbereich wieder in gutem Zustand, antwortete Härtel auf eine Nachfrage von Stadtrat Christian Klingenmeier (CSU). Die angeblich rutschige Unterlage einer Dusche werde durch Aufbringen einer frischen Körnung beseitigt, so Härtel. Friedrich-Ebert-Feierstunde: Am Samstag, 23. Juli, werde um 16 Uhr eine kleine Feierstunde am Friedrich-Ebert-Denkmal zum 150. Geburtstag des ehemaligen Reichspräsidenten stattfinden, kündigte Härtel an, anschließend werde eine Ausstellung im Foyer des Alten Rathauses eröffnet.