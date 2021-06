Hört ihr das schüchterne Miau?

Kater Emil blickt verängstigt von seinem Platz unter der Decke herunter. Foto: Anette Oppermann/Tierheim

Ach, was hab ich gerade Angst.

Nix wie weg

Ich erzähle euch mal ein paar Kleinigkeiten von mir. Ich bin so circa zwei oder drei Jahre alt. Ich bin auch noch nicht lange hier im Tierheim. Das hier macht mir alles noch richtig Angst. Abends, wenn es ruhig wird und keiner mehr da ist, dann komme ich runter. Dann stürze ich mich auf die Teller, die die Zweibeiner hier hinstellen. Und dann schaue ich auch mal so ein bisschen in die Runde. Aber wehe, es kommt jemand - nix wie weg.

Ich würde mir trotzdem ein Zuhause wünschen. Bei Menschen, denen es erst mal egal ist, dass ich mich nicht anlangen lasse. Ich bräuchte auch nicht unbedingt eine andere Katze, denn ich bin auch bei Artgenossen sehr schüchtern. Allerdings weiß ich nicht, was ich davon halten würde, wenn die andere Katze auch eine schüchterne ist und nicht auf mich losgeht. Dann könnten wir schon mal darüber reden.

Ach ja, ich würde echt gerne in den Freigang gehen. Natürlich erst, nachdem ich mich bei euch eingewöhnt habe. Das wäre echt mein Paradies.

Also kurz und gut - ich bräuchte Menschen, die sehr viel Verständnis und Geduld für mich haben.

Aber hat denn nicht jeder eine Chance verdient? Und ich ganz besonders.

Diesen Beitrag hat das Tierheim zur Verfügung gestellt. Ab sofort stellen wir einmal monatlich ein Tier auf der Suche nach einem Zuhause vor.

bKontakt: Tierheim Miltenberg in Kleinheubach, Am Hundsrück 3, Donnerstag bis Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr. Tel. 09371 80234, Informationen im Internet unter: tierheim-kleinheubach.de