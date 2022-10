Hochwasserschutz probeweise aufgebaut

Übung: Feuerwehr und THW arbeiten Hand in Hand - Technische Überprüfung der mobilen Elemente

Miltenberg 16.10.2022 - 11:16 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

THW und Feuerwehr üben den Aufbau der mobilen Elemente des Miltenberger des Hochwasserschutzsystems. Foto: Anja Keilbach

45 Helfer starteten um 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Miltenberg und holten zunächst die aufzubauenden Teile aus dem Lager in Miltenberg-Nord. Der Aufbau dauerte bis in die Dunkelheit hinein. Die anhaltenden Krankheitswelle hatte auch das Helferteam getroffen. ein paar fielen aus. Neu war auch, dass ein Kran der Dachdeckerfirma Klemens Ott zum Einsatz kam. Sonst wurden die Teile mit dem Gabelstapler an die jeweilige Stelle gebracht.

Die Miltenberger Bürger seien dank des Systems und der Helfer vor Hochwasser gut geschützt, sagte der stellvertretende Bürgermeister Cornelius Faust, der die Übung verfolgte. Für die erfolgreiche Übung war es nicht nötig, die Mainstraße zu sperren, nur wenige Parkplatzzufahrten oder Gehwege waren eingeschränkt oder gar nicht zugänglich.

anke