Hochwassermonat Januar: Miltenberg geschützt

Mauer sichert Stadt seit 2016 gegen jahrhundertelang regelmäßige Überflutungen

Die meisten Hochwasser gibt es im Januar, wenn man die Hochwasserdaten rückwirkend betrachtet. Auch heuer, am 9. Januar stiegen die Pegel. Aber es blieb nur bei einem Hochwässerchen. Hochwasser in Miltenberg im Jahr 1920. Solche Bilder gibt es dank der Hochwasserschutzmauer nicht mehr.

In anderen Artikeln ist von einer »Hochwasser-Katastrophe« die Rede. Damals hatten die Fluten mehrere Ortschaften überschwemmt, vor allem Wörth und Miltenberg waren betroffen. Durchgangsstraßen mussten tagelang gesperrt werden, und es entstand ein großer Sachschaden bei vielen Hausbesitzern.

Durch Mauern geschützt

Heute sind Wörth und Miltenberg durch aufwendige Schutzsysteme geschützt. Jahrhundertelang hatten die Menschen am Main die Überschwemmungen hinnehmen müssen. Dank ihrer Hochwassermauern müssen Wörther und Miltenberger den Fluss heute nicht mehr fürchten.

Der Januar ist Hochwassermonat. Doch bisher kam nur ein »Hochwässerchen«. Vorsichtshalber hatte die Stadt Miltenberg ein Schild vor den Zwillingsbogen aufgestellt: »Achtung Hochwasser«. Doch geflutete und gesperrte Parkplätze wären die schlimmsten Auswirkungen für die Kreisstadt. Stadt. Seit 2016 ist auch der letzte Teil des Hochwasserschutzes fertig, und sobald Hochwasser droht, werden durch Feuerwehr und THW mobile Elemente auf die Hochwasserschutzmauer aufgebaut, die das Wasser von der Stadt fernhalten.

Das letzte größere Hochwasser verzeichnete man, ebenfalls im Januar, im Jahre 2011. Das hatte Bürgstadt stark getroffen und die Stege, die man für Miltenberg nicht mehr benötigte, wurden dort aufgebaut. Dass die Mauer hält, zeigte sich erstmals 2003: Auch hier war es der Januar, der ein größeres Hochwasser brachte. Damals war der erste Bauabschnitt, die Hochwassermauer gegenüber der EMB, bereits funktionsfähig. Die Mauer hielt, was sie versprach und die Kritiker, die insbesondere Bürgermeister Joachim Bieber angegriffen hatten, verstummten. Es waren während der langen Planungsphase sogar Unterschriften gegen die Hochwassermauer gesammelt worden.

Im Jahr 2016 war es Biebers Nachfolger, Helmut Demel, der den letzten Bauabschnitt des großen Schutzsystems entlang des Schwarzviertels mit einem Fest einweihen konnte. Seither haben alle trockene Füße.

Erinnerung an Flut von 1982

An das Hochwasser von 1982 erinnerte eine Weilbacherin in einer Zuschrift an die Redaktion. Es ist ihr aus einem besonderen Grund in Erinnerung geblieben: »Ich habe Anfang Januar in Miltenberg im Krankenhaus entbunden. Reingekommen bin ich damals ohne Probleme, aber raus nicht mehr. Da musste mein Mann, das Baby und mich dann über die Höhe nach Hause fahren, weil das Hochwasser schon in Richtung Innenstadt lief«. Sie kann sich noch sehr gut daran erinnern, dass am Zwillingsbogen Stege gebaut wurden, um vom Stadtteil Nord und der Brücke aus in die Altstadt zu kommen.

Boote in der Innenstadt

An die vorangegangenen Hochwasser erinnern historische Fotos aus dem Archiv. Sie zeigen Fischernachen in der Innenstadt, mit denen Bewohner über die Hauptstraße transportiert werden. Alte und neuere Hochwassermarkierungen an historischen Gebäuden belegen, wie hoch die Pegel waren.

Sehr lange zurück liegt eine der schlimmsten Hochwasserkatastrophen am Main, die viele Todesopfer forderte, war das Magdalenenhochwasser von 1342, an das einen Marke am Alten Rathaus erinnert. Das traf die Städte am Main aber nicht im Januar, sondern mitten im Hochsommer im Juli.

ANJA KEILBACH

Hintergrund Hochwasser in Miltenberg: Laut Aufzeichnungen des Aschaffenburger Wasserwirtschaftsamtes gab es in Miltenberg in diesen Jahren größere, teils extreme Hochwasser: Im November 1941, im November 1947, im Februar 1970, im März 1988, im Januar 1995, im Januar 2003 und im Januar 2011. Es gibt insgesamt vier Meldestufen, die jeweils an bestimmte Maßnahmen gekoppelt sind, das heißt, wenn zum Beispiel, je nach Örtlichkeit, Meldestufe 2 oder 3 ausgerufen wird, müssen eventuell Durchgangsstraßen gesperrt werden. Miltenberg muss das Hochwasser aber schon lange nicht mehr fürchten. Mit Einweihung des dritten und letzten Bauabschnittes der Hochwasserschutzmauer 2016 ist die Stadt sicher vor Wasser geschützt. Die Planungen zum letzten Abschnitt sind noch vielen in Erinnerung. Sie sorgten damals am meisten für Wirbel. Mehrmals wurde unter anderem das Thema Begrünung der Mainpromenade beanstandet. Mittlerweile sind alle kritische Stimmen längst verstummt. Die neue Promenade ist im Frühjahr und Sommer zum größten Treffpunkt für Einheimische und Touristen geworden. anke