Hobbacher Unternehmer Eberhard Bachmann hilft im Katastrophengebiet Ahrtal

Fluthilfe: "Heuballen und IBC-Wassercontainer statt Holzverpackungen" - Mit Minibaggern den THW unterstützt

Eschau 30.03.2022 - 12:03 Uhr 2 Min.

Unternehmer Eberhard Bachmann aus dem Eschauer Ortsteil Hobbach war insgesamt vier Mal im Ahrtal. Mit Mini-Baggern reinigten er und sein Helferteam in einem Krankenhaus in Ahrweiler den Keller und das Archiv, das mit Schlamm vollgelaufen war.

Eberhard Bachmann erinnert sich. "Als über die Medien von der Flut berichtet wurde und klar war, dass Hilfe gebraucht wird, stand für mich sofort fest. "Da musst du hinfahren und helfen." Noch am selben Abend hat Bachmann seinen Mitarbeitern in der Werkstatt von seinen Plänen erzählt. "Zwei Tage später waren wir schon zu fünft", berichtet der Unternehmer. Neben Eberhard Bachmann und zwei Mitarbeitern aus seiner Firma boten auch Marco Elter, der einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Leidersbach besitzt, und Bachmanns Schwiegersohn Christian Fersch von Fersch Sonnenschutz aus Hobbach spontan ihre Hilfe an. Jochen Bachmann, ein Neffe von Eberhard Bachmann, stellte seinen Minibagger zur Verfügung.

Beim ersten Einsatz am 31. Juli transportierte Bachmann mit zwei LKWs große Heuballen und IBC-Wassercontainer in das Katastrophengebiet nach Erftstadt im Ahrtal. Kaum zurück in Hobbach ging es eine Woche später am 8. August erneut in die von der Flutkatastrophe betroffene Region. Diesmal nach Ahrweiler. An Bord dieses Mal drei Bagger und fünf Helfer.

"Es sah aus katastrophal aus, als wir dort ankamen", erzählt Bachmann. "Schon auf der Anfahrt sahen wir hunderte von liegen gebliebenen und verschlammten Autos im Straßengraben und auf der Straße." Telefon, Toiletten, Duschen, Strom und Wasserleitungen gab es nicht mehr. Die Straßen und Gehwege waren belagert mit Müll. Häuser, die noch bewohnbar sind, waren am Fenster markiert. An Häusern mit einem Kreuz durfte niemand mehr rein, weil sie einsturzgefährdet waren. "Die Situation vor Ort war einfach unvorstellbar und chaotisch." Alles war unkontrolliert und die Behörden waren überfordert. "Wir wussten erst gar nicht, wo wir anfangen sollten und was wir zuerst machen sollten", erinnert sich Bachmann. "Wir haben uns dann selbst organisiert und geschaut, wo die Hilfe am notwendigsten ist."

"Wir arbeiteten neben einem großen Krankenhaus in Ahrweiler, dessen Archiv im Keller mit Schlamm vollgelaufen war", erzählt Bachmann. Helfer des THW schleppten mühsam den schweren Schlamm mit Eimern aus dem Gebäude. Das Helfer-Team hatte eine gute Idee. Sie nahmen die beiden Minibagger, die gerade so durch die Kellertüren passten, und baggerten den Schlamm aus dem Fenster ins Freie. Mit einem großen Bagger und LKWs wurde der Schlamm schließlich weggeschafft. Nach zweieinhalb Tagen Baggern war das Krankenhaus-Archiv wieder sauber.

Dritter Einsatz im Katastrophengebiet war vom 19. bis 25. September. Mit einem Tieflader wurden ein Traktor mit Mulde und zwei Bagger nach Sinzig transportiert. An Bord Eberhard Bachmann und sein achtjähriger Enkel Philipp Fersch. Der Achtjährige hatte im September 2018 das Fernsehduell in der ARD-Sendung "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" gegen Entertainer und Moderator Elton mit 3:2 gewonnen. Beim Wettkampf musste Philipp damals mit dem Gabelstapler einen Turm aus Weingläsern aufbauen.

"Philipp war der kleinste Baggerfahrer im Ahrtal", erzählt sein Opa Eberhard. Der Bub hat mit seiner natürlichen Art das Leid bei den Menschen zeitweise etwas verdrängt. Mit einem Jungen, dessen Haus und der Garten zerstört wurden, hat der kleine Philipp sogar gemeinsam gebaggert und bei ihm damit für etwas Freude gesorgt.

Beim vierten Einsatz am 15. Oktober transportierte ein Bachmann-Firmen-LKW noch einmal Hilfsgüter ins Ahrtal. Von den Menschen im Ahrtal ist Bachmann schwer beeindruckt. Sie hadern nicht mit ihrem Schicksal, sondern packen an, sind optimistisch und dankbar für die Hilfe. "Wir haben sogar Kaffee und Kuchen angeboten bekommen."

Bachmanns Fazit nach vier Einsätzen: "Es gibt noch viel zu tun, und man kann die Leute nicht alleine ihrem Schicksal überlassen. Ich werde bestimmt wieder ins Ahrtal fahren."

ro