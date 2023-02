Burglandschaft macht Kinder mit moderner Technik auf Burgen und Schlösser im Spessart und Odenwald neugierig

Flo­ren­ti­ne schwingt ih­re Mit­telal­ter-Ge­wan­dung be­hän­de über den Kopf. Die Jungs, Da­vid und Jus­tus, ha­ben's schwe­rer. Sie zie­hen ih­re Ko­s­tü­mie­rung über Hoo­die und Win­ter­pul­li. Hin­ein­ge­quetscht in Un­ter­hemd, Bein­lin­ge, Ober­k­leid und Gu­gel grin­sen sie in die Ka­me­ra. Die drei Grund­schü­ler aus Mil­ten­berg freu­en sich über ei­ne Ur­kun­de in mit­telal­ter­li­chen Let­tern, die ih­nen die Be­tei­li­gung am För­der­pro­jekt »Re­gio­na­le Iden­ti­tät« be­stä­tigt. För­de­rer des Pro­jekts ist das baye­ri­sche Fi­nanz- und Hei­m­at­mi­nis­te­ri­um, lo­ka­ler Ver­an­stal­ter und Aus­rich­ter die Bur­g­land­schaft Spess­art und Oden­wald.