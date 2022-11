Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Blick in den Odenwald: Hirte Leon Scholl erhält Auszeichnung als "Naturpark-Partner"

Kein Radverkehr in Buchens Fußgängerzone - Weihnachtsbeleuchtung in Hardheim

Neckar-Odenwald-Kreis 23.11.2022 - 14:19 Uhr 1 Min.

Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald gehört den Unesco Global-Geoparks an. Die Aufnahme zeigt den Blick vom Weinbaugebiet Herrnberg (Groß-Umstadt) auf den Otzberg. Foto: Manfred Giebenhain

Umwelt: Der Schloßauer Landwirt Leon Scholl ist von Vertretern des Naturparks Neckartal-Odenwald wegen seiner emissionsarmen und nachhaltigen Wirtschaftsweise mit dem "Naturpark-Partner" ausgezeichnet worden. Das teilte der Naturpark mit. Scholl weidet bei Eberbach-Friedrichsdorf Schottische Hochlandrinder mit Westerwälder Kuhhunden. Das Fleisch der Tiere vermarktet direkt an Verbraucher. Außerdem pflegt er Weiden und setzt dabei unter anderem Kaltblut-Pferde ein.

Verkehr: Der Technische Ausschuss der Stadt Buchen hat sich damit befasst, ob man das Radfahren in der Fußgängerzone erlauben sollte. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, bleibt die Fußgängerzone zunächst für Radfahrer gesperrt. Die Ausschussmitglieder diskutierten über verschiedene Varianten. Diese reichten von der kompletten Freigabe für die Zweiradfahrer bis zum Verbot. Außerdem zog man in Erwägung, die Zone außerhalb der Ladenöffnungszeiten für Radfahrer freizugeben. Bevor der Gemeinderat einen Beschluss dazu fassen wird, sollen die Fraktionen intern über dieses Thema diskutieren, schlug Bürgermeister Roland Burger vor. Nach dem geplanten Radverkehrskonzept sollen künftig Radfahrer die Vorstadtstraße entgegen der Einbahnregelung passieren dürfen.

Tourismus: Die Stadt Walldürn schafft neue Schirme für Veranstaltungen auf dem Schlossplatz an. Das berichteten die Fränkischen Nachrichten. Das beschloss der Gemeinderat der Stadt am Montag. Die Schirme sollen rund 22.000 Euro kosten. Die alten, porös und löchrig gewordenen Schirme will man ins Gottersdorfer Freilandmuseum bringen. Dort sollen sie weiterhin Schatten spenden.

Energie: Der Hardheimer Gemeinderat hat beschlossen, die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr nicht zu reduzieren. Damit setzt sich das Gremium über eine entsprechende Landesverordnung hinweg. Nach einem Artikel der Fränkischen Nachrichten werden wie in den Vorjahren 23 Weihnachtsgirlanden die Straßen der Gemeinde zieren. Vor dem Beschluss informierte Kämmerer Bernd Schretzmann, dass das Aufhängen des Schmucks rund 6600 Euro für Personaleinsatz kosten werde. Die Beleuchtung selbst würde, wenn sie wie bisher an 41 Tagen leuchten würde, Energiekosten von 170 Euro verursachen. Denn die Gemeinde hatte schon vor zehn Jahren auf LED-Technik umgestellt. Angesichts dieser vergleichsweisen geringen Summe fasste das Gremium seinen Beschluss.

