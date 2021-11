Hip-Hopper aus Buchen in Madrid erfolgreich

Hardheim rechnet mit Gewinn aus Gemeindewald - Weihnachtsmarkt in Buchen abgesagt

Die Hip-Hop-Gruppe Next Level aus Buchen hat zwar das Finale bei einer Castingshow in Madrid knapp verpasst, freut sich aber dennoch über ein außergewöhnliches Erlebnis in der spanischen Hauptstadt.

Wald: Forstbetriebsleiter Patrick Halbauer rechnet mit einem Erlös aus dem Hardheimer Gemeindewald von rund 140.000 Euro. Das berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) über eine Sitzung des Hardheimer Gemeinderats in der vergangenen Woche. So plane man einen Holzeinschlag von 12.000 Erntefestmetern.

Außerdem werde man den Wald auf einer Fläche von 13 Hektar klimastabil umbauen, indem man Arten wählt, die nach den aktuellen Prognosen dem Klimawandel am besten gewachsen sind. Insgesamt werde man in den nächsten Jahren mehr als 33.000 solcher Pflanzen setzen und diese mit Zäunen gegen Wildverbiss schützen. Halbauer plant im nächsten Jahr mit Einnahmen aus dem Wald von rund 900.000 Euro. Dem stünden Ausgaben von etwa 760.000 Euro gegenüber.

Energie: Der Gemeinderat Hardheim billigte in seiner vergangenen Sitzung die Errichtung von drei Solarparks bei Schweinberg und einem weiteren bei Erfeld mit einer Gesamtfläche von rund 32 Hektar. Wie die RNZ berichtete, sollen die geplanten Solarparks bei Schweinberg rund zwölf, acht und vier Hektar groß werden, der bei Erfeld neun Hektar. Alle Solarparks sollen auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden.

Weihnachten: Die Stadt Buchen hat am vergangenen Montag den auf dem Musterplatz geplanten Weihnachtsmarkt abgesagt. Dieser hätte am Freitag eröffnet werden und bis Sonntag dauern sollen. Die Stadtverwaltung begründete diese Entscheidung mit den steigenden Coronazahlen. Die Eislaufbahn des Unternehmens BBV wird allerdings aufgebaut. Dort können Besucher, die gegen Corona geimpft oder über einen gültigen Genesenennachweis verfügen, kostenlos Schlittschuhe ausleihen und Eis laufen. Die Bahn ist von 26. November bis 19. Dezember geöffnet. Derweil sind nahezu alle Weihnachtmärkte in der Region abgesagt worden, unter anderem die geplanten Märkte in Hardheim, Höpfingen und Walldürn.

Hip-Hop: Die Buchener Hip-Hop-Gruppe Next Level hat bei der Casting-Show »Got Talent España« in Madrid das Finale knapp verpasst. Im Halbfinale schieden die Buchener denkbar knapp mit Platz vier aus. Die drei besten Teams qualifizierten sich für die Schlussrunde. Wie die Gruppierung in einer Pressemitteilung schrieb, habe man den Wettbewerb dennoch genossen. Denn das spanische Publikum sei von den Darbietungen der Deutschen begeistert gewesen und habe dies auch in einem Votum kundgetan. Die Produktionsfirma der Show hatte die Kosten von rund 10.000 Euro für Flug, Transfer und Übernachtung des deutschen Breakdance-Teams übernommen.

Martin Bernhard