Hindernisse auf dem Blindenleitsystem in Miltenberg

Wir kümmern uns: Werner Reuling meldet zugestellte Bodenindikatoren - Wann das problematisch ist

Miltenberg 11.09.2022 - 10:08 Uhr 3 Min.

Aufmerksamkeitsfelder, auf denen Poller stehen, können gefährlich für Blinde und Sehbehinderte werden, sind sich die Behindertenbeauftragte des Landkreises, Nadja Schillikowski und Claus Albert, Berater für Bauliche Barrierefreiheit beim BBSB, einig. Dass eine Gaststätte am Mainufer das Blindenleitsystem mit Barhockern und Aufstellern zustellt, war unserem Leser Werner Reuling Mitte August aufgefallen und er intervenierte bei der Stadt. Jetzt, Anfang September sind die Utensilien verschwunden. Claus Albert berät Kommunen bezüglich der Einrichtung von Behindertenleitsystemen.

"Die Angelegenheit wurde durch meine Kollegin Frau Balles erledigt", teilt Geschäftsleiter Andreas Weber auf Anfrage unserer Zeitung mit. Franziska Balles vom Stadtbauamt habe sich "unverzüglich nach Kenntnis des Sachverhalts mit dem Betreiber der Gastwirtschaft in Verbindung gesetzt". Für Reuling, der dort täglich vorbeispaziert, hatte sich jedoch 14 Tage lang nichts sichtbar geändert, weshalb er zusätzlich die Behindertenbeauftragte des Landkreises, Nadja Schillikowski, einschaltete. Allenfalls waren an einigen Tagen die Barhocker versetzt worden, die Aufsteller jedoch auf dem Aufmerksamkeitsfeld geblieben. Was die Mitarbeiterin des Bauamtes bei einer Inaugenscheinnahme am 26. August ebenfalls feststellte.

In diesem Fall keine Gefahr

Sie sieht allerdings "Bezüglich der Möblierung im Bereich des taktilen Leitsystems keine Gefahr für Blinde und Sehbehinderte". Denn das Aufmerksamkeitsfeld weise ja gerade auf eventuelle Gefahren hin. Zudem sei aufgrund der erlaubten Außenbestuhlung der Gaststätte auf der angrenzenden öffentlichen Fläche ohnehin kein ungehinderter Zugang zum Aufmerksamkeitsfeld gegeben. "Das Entstehen von Gefahrensituationen in diesem Bereich ist dadurch ausgeschlossen", teilt Balles mit, "in der frei zugänglichen Gehwegfläche auf Höhe der Gaststätte Bootshaus weist die Aufmerksamkeitsfläche in vorbildlicher Weise auf die Kreuzungssituation hin."

Reuling kritisiert noch ein weiteres Aufmerksamkeitsfeld. "Auf Höhe der Pfarrkirche in der Mainstraße wurde das Blindenleitsystem dafür genutzt, einen Absperrpfosten und ein Hinweisschild mitten im Feld zu positionieren", moniert er und berichtet, ihm sei aus dem Bekanntenkreis der Fall einer blinden Frau zugetragen worden, die hier gestürzt sei. "Zur Problematik der an dieser Stelle notwendigen städtischen Poller ist zu bemerken, dass sich diese in einem Aufmerksamkeitsfeld befinden und gerade dadurch auf diese Gefahr hingewiesen wird", kontert Weber, "dies erhöht die Sicherheit für die Blinden und Sehbehinderten."

Schillikowski: "Nicht Sinn der Sache"

Behindertenbeauftragte Schillikowski kann das so nicht stehen lassen. "Das ist nicht geschickt gemacht worden, schon deshalb, weil die Auffindefelder fehlen", meint sie. Daher könnten Blinde das Aufmerksamkeitsfeld als Leitlinie nutzen und sich an den Pfosten stoßen. "Der Blinde denkt, das sei ein Feld, das ihm dient und begibt sich in dessen Nähe", sagt sie. Damit käme er auch in die Nähe der Pfosten, was "nicht Sinn der Sache" sei.

Das bestätigt Claus Albert. Kein Blinder rechne damit, dass in einem Aufmerksamkeitsfeld Hindernisse stehen könnten. Albert weiß, wovon er spricht. Er ist selbst blind und ehrenamtlich im Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) tätig. Als ausgebildeter Berater für Bauliche Barrierefreiheit ist er der zuständige Ansprechpartner für Stadt und Landkreis Aschaffenburg sowie den Landkreis Miltenberg.

Ein Noppenfeld zu verlegen, um Stangen abzusichern sei vielleicht gut gemeint, aber nicht gut gemacht. "Das geht an der Sache vorbei", sagt er, "diese Poller können gefährlich sein." Zudem würden die DIN-Vorgaben nicht eingehalten. Denn die schreiben vor, dass rechts und links eines Aufmerksamkeitsfeldes ein mindestens 60 Zentimeter freier Streifen vorhanden sein muss, auf dem Blinde und Sehbehinderte laufen können. Ein solches Aufmerksamkeitsfeld, noch dazu direkt entlang einer Bordsteinkante, hat er "noch nie erlebt und weiß auch nicht, wofür das gut sein soll". Als gefährlich und "völlig deplatziert" stuft auch der Architekt und Landesverkehrsbeauftragte des BBSB, Johannes Voit, die Aufmerksamkeitsfelder mit den Pollern ein. Denn Blinde verließen sich auf diese Bodenindikatoren. "Das ist unglaublich, dass die Städte und Gemeinden sich da nicht besser informieren", meint er.

Albert arbeitet in Aschaffenburg eng mit der Behindertenbeauftragten zusammen, erzählt er, und wird auch bei geplanten Baumaßnahmen hinzugezogen. "Aus Miltenberg, Obernburg oder dem Landkreis habe ich jedoch noch nie eine Anfrage bekommen", bedauert er, "obwohl ich schon seit 2014 Regionalbeauftragter des BBSB bin."

ahl

Hintergrund: Blindenleitsystem Das Blindenleitsystem besteht im Wesentlichen aus Rippen- und Noppenplatten, die nach DIN-Kriterien verlegt werden, um blinden und sehbehinderten Menschen die Orientierung zu erleichtern. Sie helfen ihnen beispielsweise, gesicherte Überwege oder Eingänge zu öffentlichen Gebäuden zu finden. Rippenplatten werden als Leitstreifen, Richtungsfeld, Auffindestreifen, Einstiegsfeld oder Sperrfeld verwendet, Noppenplatten für Abzweigfelder, Auffindestreifen und Aufmerksamkeitsfelder. Die einzelnen Platten messen 30 Zentimeter im Quadrat, die aus ihnen gebildeten Felder und Streifen müssen mindestens 60 Zentimeter breit sein, Auffindefelder sogar 90 Zentimeter, damit der Blindenstock sie zuverlässig findet und auch niemand versehentlich darüberschreiten kann, ohne sie zu spüren. Was bei einer Schrittlänge von 60 bis 80 Zentimetern, je nach Körpergröße, denkbar wäre. Rippen werden als Sperrfelder quer zur Laufrichtung verlegt, in Längsrichtung dienen sie als Leitlinien. Ein gesicherter Überweg wird durch einen Auffindestreifen aus Noppen gekennzeichnet, der mindestens 60 Zentimeter tief ist und quer über den kompletten Gehsteig verläuft. An der Bordsteinkante befindet sich dann ein Richtungsfeld aus Rippen, die die Querungsrichtung angeben. Bestandteile des Blindenleitsystems müssen sich auch farblich von ihrer Umgebung unterscheiden, um Sehbehinderte zusätzlich zu unterstützen. Üblich sind helle Rippen- und Noppenplatten, die sich von dunklem Asphalt oder Pflaster abheben, aber auch die umgekehrte Variante ist möglich. ahl