Hilferuf der Jugendarbeit im Kreis Miltenberg: Im Juli und August Zeltlager ermöglichen

Kreisjugendring fordert, das bayerische Beherbergungskonzept rasch zu aktualisieren

Das »Hygienekonzept Beherbergung« der bayerischen Staatsregierung vom 21. Mai 2021 gebe unter Punkt 3.2.1. vor, dass nur ein Hausstand in einer Wohneinheit beherbergt werden darf. Dies bedeute eine Einzel-/Geschwisterzimmerbelegung in einem Jugendübernachtungshaus oder Zelt. »Das heißt, bei Kinder- und Jugendgruppenzeltlagern müssten Kinder in Einzelzelten untergebracht werden. Das halten wir weder für pädagogisch sinnvoll noch logistisch machbar und schon gar nicht finanzierbar«, berichtet die KJR-Vorsitzende Alison Wölfelschneider in dem Schreiben.

Die Jugendarbeit sei somit reduziert zum »Tagesbetreuungsanbieter in den Ferien« - obwohl gerade in der Jugendarbeit mit ehrenamtlichem Betreuungspersonal unter sicheren Bedingungen Kinder/Jugendliche sich in der Peergroup sicher erleben könnten. So wie es in Schule oder kontaktfreiem Sport für unter 14-Jährige möglich sei, müsse auch ein Zeltlager möglich sein, heißt es weiter.

"Organisatorisch nicht zu stemmen"

»Wir wissen, dass bei uns im Landkreis bereits einige Gruppen angefangen haben für ihre Freizeitmaßnahmen im Sommer zu planen«, schreibt der Kreisjugendring. Genau für diese Aktivitäten sei in der Vollversammlung am 4. Mai eine Änderung in den Zuschussrichtlinien beschlossen worden, die es ermögliche, den Veranstaltern die zusätzlichen Kosten für entsprechende Hygienemaßnahmen (Putzmittel, Desinfektionsmittel) und auch Schnelltests bezuschussen zu lassen. Auch gebe es bereits Anfragen für das Jugendhaus St. Kilian von Schulen aus Hessen und Baden-Württemberg, bei denen Klassenfahrten erlaubt sind - aber eben in Bayern Übernachtungen im Bereich der Jugendarbeit so reglementiert sind, »dass sie schlicht unrentabel und auch nicht organisatorisch nicht zu stemmen sind«, so die Mitteilung.

Daher schließe sich der Kreisjugendring den Forderungen der Kollegen der Jugendsiedlung Hochland in Oberbayern an, das bayerische Beherbergungskonzept noch im Juni zu aktualisieren, um Zeltlager mit entsprechenden Auflagen auch ab Juli planen und im Sommer sicher umsetzen zu können. Diese Forderungen sehen unter anderem vor, dass sich eine Beherbergung im Zeltlager unter freiem Himmel mit Übernachtung im Zelt oder Jugendhäusern an den Kontaktbeschränkungen, die auch tagsüber gelten, orientiert, um zumindest zwei bis drei Personen je Zimmer/Zelt möglich zu machen. Zudem müssten kontinuierliche Testungen zu Erleichterungen führen. Auch sollten Klassenfahrten ab kommendem Schuljahr 2021/2022 wieder möglich sein.

