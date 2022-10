Hilfe »Ohne Plan - aber mit Herz«

Miltenberg 23.10.2022

Das Titelbild des Buches zeigt Xenia Hügel mit "ihren" Kindern in Uganda.

In dem Buch berichtet die Autorin, wie sie es geschafft hat, binnen 18 Monaten 100.000 Euro für das Projekt »Sounds of Hope« in Uganda zu sammeln, in dem sich Nicholas Mubeezi und sein Team um Waisen- und Straßenkinder kümmern. Mittlerweile sind zudem Maßnahmen für Frauen als Hilfe zur Selbsthilfe entstanden sowie für den Bau eines Krankenhauses und eines Brunnens in Gambia. Pro verkauftem Buch gehen zwei Euro als Spende an Hilfsprojekte in Uganda und Gambia. Auch das Autorenhonorar mit zehn Prozent des Nettoverkaufspreises wird von Xenia Hügel für Hilfsprojekte zur Verfügung gestellt. Bislang kamen so rund 300 Euro zusammen.

/Foto:

mwz Privat