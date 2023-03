Hilfe, ich werde Hessin!

Unsere aktuellen Randnotizen

Bembel, Stöffsche und Gerippte: Darum geht's im Apfelweinmuseum, das in Hanau eröffnet wurde. Symbolfoto: A. Dedert/dpa

Wenn ich dann Freunde in Bayern besuche, wird es zukünftig heißen: »Vorsicht, die Hesse komme!« Was werde ich da nur erwidern können? Und mein Freund sagt mir schon die ganze Zeit mit großer Häme: »Jetzt wirst du endlich Deutsche.« Man könnte weinen.

Die ersten Anzeichen des Hessentums machen sich in meinem Alltag bereits bemerkbar. Denn an meinem neuen Wohnort werde ich von jungen Menschen nicht mehr mit »Hallo« begrüßt, sondern mit: »Ei, gude!« Und das, obwohl ich nur ein paar Kilometer hinter der Grenze leben werde!

Bei einem Buffet in Darmstadt wurde zudem eine zähe grün-weiße Masse in einer großen Schüssel serviert. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich herausfand, dass es sich dabei um die berühmt-berüchtigte Grüne Soße handelte. Werde ich in Zukunft gezwungen sein, mich nur noch davon zu ernähren? Vielleicht nicht, denn in der Faschingszeit gab es auch hier Kreppel zu kaufen. Aber oh nein, ich merke, die Assimilation schreitet unaufhaltsam voran. Jetzt sage ich schon von mir aus nicht mehr »Krapfen«, sondern »Kreppel«. Denn so muss man das leckere Gebäck in Hessen beim Bäcker bestellen. In jedem Fall werde ich gezwungen sein, zukünftig alles mit »Äppelwoi« aus dem Bembel runterzuspülen.

Flunsch ziehen

Was den Dialekt angeht, gibt es zugegebenermaßen nicht wirklich viele Unterschiede. So habe ich mir zwar bei einer Familienfeier vom Onkel meines Freundes anhören müssen: »Verstehste uns überhaupt?« Aber dem war ohne Probleme so. Und das, obwohl man in meinem Heimatdorf Eichenbühl eine Flunsch zieht, wenn jemand sagt, unser Dialekt ähnele stark dem Hessischen.

Gott sei Dank gibt es weitere Konstanten, mit denen ich mir mein neues Heimat-Bundesland schön reden kann. So wird zum Beispiel das bayerische Wappen von zwei Löwen gehalten - und auf dem hessischen Gegenstück ist ebenfalls ein Löwe abgebildet. Außerdem bleibe ich Odenwälderin, juhu! Da ich zudem in Hessen leben, aber in Bayern arbeiten werde, kann ich das ausnutzen: An den Feiertagen, die es nur in Bayern gibt, werde ich shoppen gehen, was das Zeug hält.

Zu guter Letzt werde ich mein Auto-Kennzeichen »MIL« auch in Zukunft nutzen. Ganz egal, ob es für manche Hessen nichts anderes aussagen mag als: »Mit Idioten leben.« Meine neuen Landesgenossen werden einfach damit leben lernen müssen, dass jetzt eine Ex-Bayerin ihre Reihen verstärkt.

Julie Hofmann