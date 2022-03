Hilfe für Ukraine: 15 Lastwagen nach Polen unterwegs

Gro­ße Wel­le der Hilfs­be­reit­schaft

Miltenberg 24.03.2022 - 15:30 Uhr < 1 Min.

Deutlich sichtbar an den Lastwagen angebracht: Banner in den ukrainischen Landesfarben mit der Aufschrift "Humanitarian aid for Ukraine". Fünf der insgesamt 15 Lastwagen, die am Mittwochabend von Miltenberg aus mit Hilfsgütern nach Polen aufbrachen. Foto: Boris Großkinsky

Insgesamt 14 Lastwagen mit geschätzt bis zu 450 Paletten Hilfsgütern brachen am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr am alten Bahnhof in Miltenberg zur Fahrt nach Polen auf; ein Lastwagen folgte am Donnerstag. Nach einem Frühstück am Donnerstagmorgen auf dem Mainmetall-Gelände in Bretnig nahe Dresden ging die Fahrt weiter. Am Donnerstagabend sollten die Lastwagen am Zielort in Polen ankommen und die Hilfsgüter an diesem Freitagmorgen umgeladen werden auf Lastwagen, die direkt in die Ukraine fahren.

»Wenn alles läuft wie geplant, wollen wir am Samstagmorgen wieder zuhause sein«, sagte Boris Großkinsky am Telefon. Sein Dank gilt allen Firmen und Organisationen, die sich am Transport beteiligt haben: Reinhold Keller, Josera, Mainmetall, Wesselsky, Breunig, Faust, Wheels in Stock, Schnellbacher, Kies-Weber, Gries Deco sowie den Feuerwehren Amorbach, Kleinheubach und Großwallstadt. Seine eigene Firma ist mit zwei Lastwagen beteiligt.

